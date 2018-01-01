Надежность заемщика и вероятность неплатежей по кредиту определят по карте "Мир"

Национальная система платежных карт (НСПК) готова предложить кредиторам услугу оценки вероятности дефолта по займу на основании переводов и платежей по карте "Мир" заемщика, пишет "КоммерсантЪ".

При этом данные обезличены, а весь расчет происходит в системе НСПК.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".На карты "Мир" переведены все бюджетники и многие пенсионеры, количество карт превысило 70 млн штук. НСПК предлагает ограниченному кругу кредиторов воспользоваться собственной скоринговой системой, которая на основании транзакций по карте "Мир" определяет вероятность дефолта по кредиту.При скоринге держателю карты присваивают балл (от 0 до 1), который отражает уровень дефолтности на основании транзакционной активности по карте "Мир".Клиент же получает балл, который учитывают при рассмотрении заявки клиента на получение кредита.Микрофинансовые организации (МФО) выразили заинтересованность в новой услуге и ожидают ее внедрения. "12,5% выданных онлайн-займов наши клиенты получают на карты платежной системы "Мир". О скоринге от НСПК мы пока слышали только рекламную информацию, но предполагаем, что его алгоритм схож с уже работающим у нас сервисом, который собирает информацию по указанной клиентом карте в процессинговом центре и от других подключенных партнеров, и на основе этих данных возвращает аналитический отчет. Данный отчет далее используется в системе принятия решений", - заявил директор по рискам группы компаний Eqvanta Алексей Передерий.