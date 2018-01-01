ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Надежность заемщика и вероятность неплатежей по кредиту определят по карте "Мир"

      12:50Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Национальная система платежных карт (НСПК) готова предложить кредиторам услугу оценки вероятности дефолта по займу на основании переводов и платежей по карте "Мир" заемщика, пишет "КоммерсантЪ".

      На карты "Мир" переведены все бюджетники и многие пенсионеры, количество карт превысило 70 млн штук. НСПК предлагает ограниченному кругу кредиторов воспользоваться собственной скоринговой системой, которая на основании транзакций по карте "Мир" определяет вероятность дефолта по кредиту.

      При скоринге держателю карты присваивают балл (от 0 до 1), который отражает уровень дефолтности на основании транзакционной активности по карте "Мир". При этом данные обезличены, а весь расчет происходит в системе НСПК. Клиент же получает балл, который учитывают при рассмотрении заявки клиента на получение кредита.

      Микрофинансовые организации (МФО) выразили заинтересованность в новой услуге и ожидают ее внедрения. "12,5% выданных онлайн-займов наши клиенты получают на карты платежной системы "Мир". О скоринге от НСПК мы пока слышали только рекламную информацию, но предполагаем, что его алгоритм схож с уже работающим у нас сервисом, который собирает информацию по указанной клиентом карте в процессинговом центре и от других подключенных партнеров, и на основе этих данных возвращает аналитический отчет. Данный отчет далее используется в системе принятия решений", - заявил директор по рискам группы компаний Eqvanta Алексей Передерий.

      Рубрики: Финансы

      Метки: дефолт, кредит, заем, НСПК, карта "Мир"

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить