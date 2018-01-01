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      РФПИ и Минфин готовы создать в России инфраструктурный фонд

      13:54Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минфин готовы создать в России инфраструктурный фонд размером до 600 млрд руб., сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в Давосе. Бюджетные инвестиции могут составить до 20%.

      Российский фонд прямых инвестиций получит право вкладывать средства в проекты без иностранных партнеров. Об этом на форуме в Давосе сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, это позволит значительно нарастить участие отечественных компаний



      "Мы совместно с министерством финансов финализировали предложение по созданию инфраструктурного фонда в России размером до 600 млрд руб., который будет инвестировать по решению наблюдательного совета РФПИ и Минфина до 20% средств крупных проектов в виде финансирования инфраструктуры. После запуска проекта эти государственные, бюджетные инвестиции до 20% будут возвращаться уже через налоги российскому государству", - сообщил Дмитриев.

      Новый инфраструктурный фонд заработает уже в 2020 г. РФПИ сможет инвестировать не только с иностранными партнерами, но и с российскими.

      "Это позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты", - отметил Дмитриев.

      "Мы фактически за счет инфраструктурного фонда можем сделать ряд ключевых проектов с очень низкой рентабельностью рентабельными для инвесторов, при том, что государство вернет свои вложения в виде налогов, которых не было бы, если бы эти проекты не были реализованы", - подчеркнул глава РФПИ.

      Рубрики: Институты развития

      Метки: Минфин, РФПИ, экономика РФ, инфрастуктура

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