Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минфин готовы создать в России инфраструктурный фонд размером до 600 млрд руб., сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в Давосе. Бюджетные инвестиции могут составить до 20%.

Российский фонд прямых инвестиций получит право вкладывать средства в проекты без иностранных партнеров. Об этом на форуме в Давосе сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, это позволит значительно нарастить участие отечественных компаний

Москва, 23 января - "Вести.Экономика"."Мы совместно с министерством финансов финализировали предложение по созданию инфраструктурного фонда в России размером до 600 млрд руб., который будет инвестировать по решению наблюдательного совета РФПИ и Минфина до 20% средств крупных проектов в виде финансирования инфраструктуры. После запуска проекта эти государственные, бюджетные инвестиции до 20% будут возвращаться уже через налоги российскому государству", - сообщил Дмитриев.Новый инфраструктурный фонд заработает уже в 2020 г. РФПИ сможет инвестировать не только с иностранными партнерами, но и с российскими."Это позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты", - отметил Дмитриев."Мы фактически за счет инфраструктурного фонда можем сделать ряд ключевых проектов с очень низкой рентабельностью рентабельными для инвесторов, при том, что государство вернет свои вложения в виде налогов, которых не было бы, если бы эти проекты не были реализованы", - подчеркнул глава РФПИ.