Россия в 2019 году увеличила поставки мяса птицы в Китай до $143,4 млн

Россия в 2019 г. поставила в Китай мяса птицы на $143,4 млн, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. В натуральном выражении поставки составили 62,6 тыс. тонн (тушки и субпродукты).

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Россия в конце 2018 г. получила право на поставки мяса птицы в Китай, но экспорт начался в марте 2019 г. Основные поставки курятины в Китай шли из пяти регионов - Московской области (15,6 тыс. тонн на $38,3 млн), Ставропольского края (16,2 тыс. тонн на $35,8 млн), Брянской области (5,1 тыс. тонн на $15,7 млн), Белгородской области (7,1 тыс. тонн на $14,9 млн) и Краснодарского края (5,8 тыс. тонн на $9,5 млн).Право на экспорт мяса птицы в Китай имеют 40 российских предприятий. "И их число будет расти", - отмечает центр.В 2019 г. Россия экспортировала мяса птицы на $323,9 млн, что на 63,5% больше, чем в 2018 г. Это связано с повышением экспортной цены на 48,3% (до $1565,4 за тонну) и ростом поставок на 10,1% (до 206,9 тыс. тонн), отмечает "Интерфакс". "Существенное увеличение экспортной стоимости мяса птицы обусловлено растущим спросом в Азиатском регионе, в котором в ближайшие годы будет происходить перераспределение и снижение потребления красного мяса в пользу белого", - подчеркивает центр.Между тем российский экспорт свинины и субпродуктов составил в 2019 г. $138,5 млн (+13,1% в годовом выражении). Рост связан с увеличением объема экспорта в натуральном выражении (+16,5% до 91,9 тыс. тонн). При этом средняя цена снизилась на 2,8% до $1506,5 за тонну.Одним из главных получателей российской свинины остается Украина. Экспорт туш и полутуш свиней на Украину составил в 2019 г. $38,7 млн, что на $1,6 млн превышает показатель в 2018 г.Россия с 2020 г. отменила квоту на импорт свинины, действовавшую с 2003 г., но ввела пошлину в размере 25% на свинину. Существовавшая ранее квота по нулевой пошлине составляла 430 тыс. тонн. "Но в последние годы из-за сокращения импорта этот объем не выбирался", - заключает центр.