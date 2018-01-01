"Росгеология" подписала крупнейший в своей истории зарубежный контракт

"Росгеология" подписала с индийской корпорацией ONGC крупнейший в своей истории зарубежный контракт.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Дочернее общество АО "Росгеология" – "Севморнефтегеофизика" (СМНГ) и индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC подписали контракт на проведение морских сейсморазведочных работ 2D и 3D на континентальном шельфе Индии, сообщается в пресс-релизе компании.По результатам тендера, проведенного ONGC в конце 2019 г., лучшим было признано технико-коммерческое предложение СМНГ."Победа в тендере ONGC вновь продемонстрировала высокие компетенции нашей морской сейсморазведки, которая успешно конкурирует на мировом рынке, – подчеркнул генеральный директор – председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков. – Договор с ONGC – крупнейший зарубежный контракт в истории "Росгеологии", имеющий особое значение в рамках реализации нашей стратегии, направленной на увеличение доли контрактов за пределами России до 30% от выручки компании".В настоящее время идет подготовка к полевым сейсморазведочным работам, которые планируется начать в первой декаде февраля 2020 г. Для выполнения работ будет задействовано научно-исследовательское судно "Академик Примаков".Сейсмические исследования будут проводится на трех высокоперспективных участках Мумбайского нефтегазового бассейна. Географически участки расположены в Камбейском заливе Аравийского моря: один – у северного побережья залива к югу от города Махува, два – западнее городов Мумбай и Тарапур.АО "Севморнефтегеофизика" – крупнейшая морская геофизическая компания в России. Предприятие ведет свою историю с 1979 г. Используя передовые технологии и современное оборудование, "Севморнефтегеофизика" предоставляет широкий спектр услуг по всему миру, реализуя морские сейсморазведочные работы 2D/3D, цифровую обработку сейсмических данных, комплексную интерпретацию геолого-геофизических материалов."Росгеология" – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1 тыс. месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО "Росгеология" находятся в собственности государства.