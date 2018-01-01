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      Бразилия обсудит сотрудничество с ОПЕК в середине года

      15:28Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Бразилия позднее в этом году обсудит с Саудовской Аравией возможность сотрудничества с ОПЕК, поскольку она стремится войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров в течение следующего десятилетия, заявил министр энергетики Бразилии Бенто Альбукерке. Об этом сообщает Reuters.

      Министр энергетики Бразилии Бенто Альбукерке. Фото: EPA-EFE/JOEDSON ALVES

      Выступая в Нью-Дели днем ранее, Альбукерке заявил, что экспорт Бразилии, как ожидается, вырастет до 1,4 млн баррелей в сутки в этом году. В прошлом году латиноамериканская страна отгрузила 1,1 млн баррелей в сутки, став чистым экспортером нефти.

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      В заявлении Министерства энергетики Бразилии, опубликованном в четверг, говорится, что Альбукерке проведет переговоры с официальными лицами в Саудовской Аравии о возможном сотрудничестве с ОПЕК в ходе своего визита в Эр-Рияд в середине года.

      "Министр сообщил, что намерен присутствовать на встрече министров энергетики стран G20 и что он обсудит с саудовскими чиновниками двустороннюю энергетическую повестку дня и может даже обсудить возможное сотрудничество между Бразилией и ОПЕК", - говорится в заявлении.

      В нем не уточняется, могут ли эти переговоры привести к тому, что Бразилия станет членом ОПЕК или ОПЕК+.

      На вопрос Reuters о том, присоединится ли Бразилия к ОПЕК, министр ответил, что это может обсуждаться во время его визита в Эр-Рияд в июле.

      Как сообщали "Вести.Экономика", президент Бразилии Жаир Болсонару в прошлом году заявил, что Бразилия может войти в состав Организации стран-экспортеров нефти, для этого есть потенциал.

      В декабре представители Бразилии приняли участие в заседании ОПЕК+ по вопросу о сокращении добычи нефти в качестве наблюдателей.

      Рубрики: Латинская Америка

      Метки: нефть, ОПЕК, Саудовская Аравия, Бразилия, Бенто Альбукерке

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