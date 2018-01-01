Еще одна геополитическая угроза может напомнить о себе

Противостояние Пакистана и Индии вспыхивает с новой силой. Последствия могут быть очень серьезными, что приведет к резкому ухудшению ситуации в регионе и на рынках.

Индия решила ограничить автономию Кашмира. Чем это чревато?

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Пакистан в четверг провел успешное испытание баллистической ракеты ближнего радиуса действия Hatf 3 (Ghaznavi), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Командование стратегических сил страны.Ракета, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку, имеет дальность действия 290 км. Испытание было проведено вслед за пуском в Индии баллистической ракеты K-4 для подводной лодки с дальностью 3,5 тыс. км, который был осуществлен в минувшее воскресенье с подводной платформы в Бенгальском заливе.Учебный пуск пакистанской ракеты проведен на фоне сохраняющейся напряженности между Исламабадом и Дели в связи принятым решением правительства Индии об отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами, а также участившимися столкновениями между пакистанскими и индийскими военными на Линии контроля в Кашмире.Ситуация в этом регионе периодически вспыхивает.Напомним, что в сентябре министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что ситуация в Джамму и Кашмире может спровоцировать "случайную войну", сообщало Hindustan Times.Выступая перед журналистами в кулуарах сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, Куреши заявил, что считает, что и Пакистан, и Индия "понимают последствия конфликта". Тем не менее нельзя исключать вероятность "случайной войны", добавил он. "Если ситуация не изменится..., возможно все что угодно", - сказал Куреши.Из-за Кашмира между Индией и Пакистаном не раз случались войны, и сейчас обстановка в регионе может резко обостриться.По крайней мере, предпринимая этот беспрецедентный шаг, Индия дает понять, что готова к военным действиям в спорном пограничном районе. С юридической точки зрения статья 370-я гарантировала высокую степень автономии штата Кашмир и Джамму с преимущественно мусульманским населением.Управляемый Индией этот штат обрел автономию в 1950-х гг. У него была собственная конституция и законодательные органы, что делало его наиболее независимым из всех штатов Индии.Пакистан осудил резкое изменение статуса-кво, заявив, что "использует все возможные варианты", чтобы противостоять этому."Индия играет в опасную игру, которая обернется серьезными последствиями для мира и стабильности в регионе", ─ сказал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.Однако источники в правительстве Индии возражают, утверждая, что ни линия контроля, ни границы Кашмира не были изменены.