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      Еще одна геополитическая угроза может напомнить о себе

      14:40Распечатать

      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Противостояние Пакистана и Индии вспыхивает с новой силой. Последствия могут быть очень серьезными, что приведет к резкому ухудшению ситуации в регионе и на рынках.

      Пакистан в четверг провел успешное испытание баллистической ракеты ближнего радиуса действия Hatf 3 (Ghaznavi), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Командование стратегических сил страны.

      Ракета, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку, имеет дальность действия 290 км. Испытание было проведено вслед за пуском в Индии баллистической ракеты K-4 для подводной лодки с дальностью 3,5 тыс. км, который был осуществлен в минувшее воскресенье с подводной платформы в Бенгальском заливе.

      Учебный пуск пакистанской ракеты проведен на фоне сохраняющейся напряженности между Исламабадом и Дели в связи принятым решением правительства Индии об отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами, а также участившимися столкновениями между пакистанскими и индийскими военными на Линии контроля в Кашмире.

      Ситуация в этом регионе периодически вспыхивает.

      Напомним, что в сентябре министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что ситуация в Джамму и Кашмире может спровоцировать "случайную войну", сообщало Hindustan Times.

      Выступая перед журналистами в кулуарах сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, Куреши заявил, что считает, что и Пакистан, и Индия "понимают последствия конфликта". Тем не менее нельзя исключать вероятность "случайной войны", добавил он. "Если ситуация не изменится..., возможно все что угодно", - сказал Куреши.

      Индия решила ограничить автономию Кашмира. Чем это чревато?



      Из-за Кашмира между Индией и Пакистаном не раз случались войны, и сейчас обстановка в регионе может резко обостриться.

      По крайней мере, предпринимая этот беспрецедентный шаг, Индия дает понять, что готова к военным действиям в спорном пограничном районе. С юридической точки зрения статья 370-я гарантировала высокую степень автономии штата Кашмир и Джамму с преимущественно мусульманским населением.

      Управляемый Индией этот штат обрел автономию в 1950-х гг. У него была собственная конституция и законодательные органы, что делало его наиболее независимым из всех штатов Индии.

      Пакистан осудил резкое изменение статуса-кво, заявив, что "использует все возможные варианты", чтобы противостоять этому.

      "Индия играет в опасную игру, которая обернется серьезными последствиями для мира и стабильности в регионе", ─ сказал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

      Однако источники в правительстве Индии возражают, утверждая, что ни линия контроля, ни границы Кашмира не были изменены.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Индия, геополитика, Кашмир, Пакистан

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