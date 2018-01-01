ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Трамп назвал Илона Маска одним из великих гениев

      13:56Распечатать

      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп назвал Илона Маска одним из "наших великих гениев". В интервью CNBC он сравнил генерального директора Tesla и SpaceX с Томасом Эдисоном.

      "Маск - один из наших великих гениев, и мы должны защищать его, - сказал Трамп. - Вы знаете, мы должны защитить Томаса Эдисона, и мы должны защитить всех этих людей, которые изначально придумали лампочку и колесо, и все эти вещи".

      В интервью 2008 г. Маск сказал, что Эдисон и Никола Тесла, в честь которого он назвал свою автомобильную компанию, были образцами для подражания, но он отдает предпочтение Эдисону. Тесла был соперником Эдисона.

      Комментарии Трампа о Маске появились в связи с тем, что акции Tesla в последнее время выросли более чем в два раза с конца сентября и достигли своего исторического максимума. На их рост повлияла хорошая квартальная отчетность, открытие завода в Китае, презентация новых моделей. В начале января Tesla по капитализации обогнала мировых автогигантов General Motors и Ford, вместе взятых, и стала самым дорогим американским автопроизводителем в истории.

      Если брать в расчет не только американских автопроизводителей, то мировое лидерство по капитализации принадлежит японскому концерну Toyota с рыночной стоимостью порядка $230 млрд. Среди американских компаний в целом лидером на текущий момент является Apple с капитализацией около $1,3 трлн.

      Издание Marketwatch отмечает, что номинально нынешняя стоимость Tesla больше той, которой когда-либо достигала Ford. В рекордном для себя 1999 г. компания стоила $80,8 млрд, впрочем, в пересчете на доллары 2020 г. это, по подсчетам Marketwatch, составляет примерно $124 млрд.

      На закрытии торгов 21 января 2020 г. акции Tesla на Nasdaq выросли на 7,2% до $547 за штуку. После этого бумаги производителя электрокаров подорожали еще на 1,4% до $555,1. Рыночная капитализация компании составила $100,1 млрд. Акции Tesla подорожали вдвое со времени публикации последней отчетности: в III квартале 2019 г. компания отчиталась о чистой прибыли в размере $143 млн.

      Известный твит Маска о том, что "финансирование обеспечено", от 7 августа 2018 г. стал началом сложного периода для Маска и его компании. За 16 месяцев, которые последовали за скандальным твитом, акции Tesla достигли минимума за три года, опустившись до $177 за акцию в июне, после чего акции Tesla снова взлетели. Трамп вспомнил те трудные времена: "Еще год назад говорили о конце компании, а теперь вдруг все говорят об этих великих вещах".

      Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla, получит около $346 млн, если рыночная капитализация Tesla на протяжении нескольких месяцев будет выше $100 млрд. $346 млн — первый транш вознаграждения на общую сумму $2,6 млрд.

      Дональд Трамп также выразил восхищение тем, чего достигла коммерческая компания Маска SpaceX.

      "Я разговаривал с ним совсем недавно. Он любит ракеты, и у него хорошо получается вести этот бизнес. Я никогда не видел, чтобы ракетные двигатели возвращались назад без крыльев и всего остального, но они приземляются", - сказал Трамп.

      На новогодних праздниках компания SpaceX запустила очередную партию интернет-спутников Starlink и довела группировку до 180 спутников. Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

      Однако SpaceX в очередной раз не смогла вернуть в целости другую часть ракеты — половинки носового обтекателя. Над этой проблемой инженеры фирмы бьются уже не первый год, поскольку повторное использование обтекателя позволит экономить до $6 млн с пуска. "Мы не поймали его в этот раз. Мы были действительно близки. Но мы собираемся продолжить наши попытки снова", — заявил представитель компании Лорелл Лайонс во время трансляции.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Tesla, SpaceX, Илон Маск, Трамп

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить