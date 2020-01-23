Финансовый вирус

Как-то очень интенсивно начался 2020 г. За первые три недели мир уже успел два раза испугаться. Сначала США сделали "подарок" Ирану, убив генерала Сулеймани, после чего возникла угроза настоящей войны между странами. Пронесло.

Олег Богданов, ведущий аналитик QBF

Москва, 23 января - "Вести.Экономика"."Теперь новый вирус, коронавирус, который, как и все предыдущие, зародился в Китае, распространяется быстро, от человека к человеку. Уже два города в Китае с общим населением 18 млн человек полностью заблокированы и изолированы. Однако общий испуг и нервозность пока никак не отражаются на настроениях инвесторов: индексы в США, Европе и других странах находятся вблизи исторических максимумов.На рынке уже давно сформировалось мнение, согласно которому, если ФРС США вкачивает ликвидность через РЕПО или операции количественного смягчения (QE), то тренд ясен – все будет расти как на дрожжах, надо расслабиться и получать удовольствия от "мегабычьего" рынка. В общем, начиная с 2009 года так оно и было.Новая волна роста на рынке началась в сентябре прошлого года, когда американскому ЦБ пришлось вмешаться в критическую ситуацию на межбанке. Сначала запустили РЕПО-овернайт, потом срочное РЕПО, а потом и покупку краткосрочных казначейских облигаций. Увеличили объемы операций перед новым 2020 г. и пролонгировали программы до середины февраля. Вроде бы все гладко - и никаких проблем: при любой финансовой опасности придет ФРС и спасет банки, хедж-фонды, всех инвесторов. Выхода у них другого нет.Однако в этой схеме есть одна брешь, пока небольшая, но через которую может уйти в космос вся ликвидность. Я говорю об операциях обратного РЕПО. Если РЕПО и QE дают ликвидность, то обратное РЕПО ликвидность с открытого рынка забирает. Если растет спрос на обратное РЕПО - значит, у фондов денежного рынка есть серьезный недовес качественных активов, которые они могут взять только у центрального банка. Одним словом, спрос на обратное РЕПО означает две вещи: уход в качество, то есть бегство от риска, и абсорбирование ликвидности, что прямо влияет на банковские резервы.За последние три торговых дня в США резко вырос объем операций обратного РЕПО. Последние месяцы, по данным ФРБ Нью-Йорка, средний ежедневный объем редко превышал пару миллиардов долларов, и вот начиная с 17 января объемы начали резко расти: в пятницу - $16 млрд, во вторник - $13 млрд, в среду было $15 млрд. Конечно, пока операции РЕПО в четыре раза больше этих цифр, средний объем в начале года составлял от $50 млрд до $80 млрд. Однако сигнал уже есть, теперь нужно проследить зависимости и периодичность спроса на операции обратного РЕПО.В советской школе нас учили, что вечный двигатель изобрести нельзя, однако желающих поспорить с природой всегда было очень много. Сейчас этим занимается ФРС, по сути, пытаясь сконструировать вечный инвестиционный двигатель. А что инвесторы? А инвесторы, как три японские обезьяны, пораженные вирусом ликвидности: ничего не видят, ничего не слышат и не хотят ничего говорить".