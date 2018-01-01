Продажи новых люксовых автомобилей в России упали в 2019 году на 10,2%

В 2019 г. в России продано 1312 новых автомобилей класса Luxury, что на 10,2% меньше, чем в 2018 г., сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Фото: motor.ru

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Самым востребованным люксовым автомобилем в России стал Mercedes-Maybach S-Class, в 2019 г. продано 480 таких седанов.На второй строчке (319 автомобилей) находится Bentley. Третье место занял Rolls-Royce (192 автомобиля).В список самых продаваемых в 2019 г. в России люксовых автомобилей вошли Lamborghini (142 автомобиля), Maserati (137 авто), Ferrari (32 авто) и Aston Martin (десять авто).