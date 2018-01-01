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      Продажи новых люксовых автомобилей в России упали в 2019 году на 10,2%

      14:35Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". В 2019 г. в России продано 1312 новых автомобилей класса Luxury, что на 10,2% меньше, чем в 2018 г., сообщает аналитическое агентство "Автостат".

      Фото: motor.ru

      Самым востребованным люксовым автомобилем в России стал Mercedes-Maybach S-Class, в 2019 г. продано 480 таких седанов.

      На второй строчке (319 автомобилей) находится Bentley. Третье место занял Rolls-Royce (192 автомобиля).

      В список самых продаваемых в 2019 г. в России люксовых автомобилей вошли Lamborghini (142 автомобиля), Maserati (137 авто), Ferrari (32 авто) и Aston Martin (десять авто).

      Рубрики: Статистика, Ретейл

      Метки: автомобиль, Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach S-Class, Lamborghini

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