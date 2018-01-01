ВЭБ.РФ поможет с привлечением стратегических инвесторов в ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

Москва, 23 января - "Вести.Экономика"."У нас определена долгосрочная совместная стратегия с ЦСКА, как в партнерстве сделать этот клуб доходным. Так что это позволит ВЭБу заработать как инвестору", - сообщили изданию "КоммерсантЪ" в пресс-службе ВЭБ.РФ.После завершения сделки по конвертации акций у клуба не останется долга перед ВЭБом, сообщил он.В будущем ВЭБ планирует продать свой пакет акций футбольного клуба "по цене, которая не ниже цены приобретения", отметил Кузовлев. "Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение", - сообщил РБК первый зампред ВЭБа.О том, что ЦСКА сменит владельца, стало известно в конце 2019 г. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что госкорпорация конвертирует долг футбольного клуба, превышающий $240 млн, израсходованных на строительство стадиона, в акции ПФК ЦСКА. В результате под контролем ВЭБа оказалось более 75% акций клуба.