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      Transparency International: уровень коррупции в госсекторе и компаниях США зашкаливает

      15:35Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Международная организация Transparency International, финансируемая рядом стран, в том числе США, а также частными фондами, включая Фонд Джорджа Сороса, обнародовала доклад за 2019 г. об уровне коррупции в различных странах.

      В докладе отмечено, что в США в 2019 г. установлен рекордно высокий с 1995 г. уровень коррупции. Transparency International определяет показатель с 1995 г. на основе опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в госсекторе, опросы проведены независимыми организациями, сообщает РИА "Новости".

      До 2011 г. Transparency International определяла уровень коррупции в стране по шкале от десяти баллов (отсутствие коррупции) до 0 баллов (максимальный уровень коррупции). С 2012 г. шкалу изменили, и теперь страны оценивают по 100-балльной шкале, в которой 100 баллов означает отсутствие коррупции.

      США в докладе за 2019 г. набрали 69 баллов и превзошли свой худший показатель за всю историю - 71 балл, который отмечен в 2018 г., 2011 г. (7,1 по старой шкале) и 2010 г. (7,1). В новом рейтинге коррупции США находятся на "почетном" 23-м месте в мире.

      Уровень коррупции в странах "Большой семерки" вырос в 2019 г., и усилия властей по борьбе с коррупцией зачастую не приводят к успеху. "Правительства должны в срочном порядке разобраться с коррупционной ролью больших денег в финансировании политических партий и чрезмерным влиянием, которое они оказывают на наши политические системы", - заявила глава Transparency International Делиа Феррейра Рубио.

      Transparency International основана в 1993 г. бывшим региональным директором Всемирного банка Петером Эйгеном. В мире работают почти 100 филиалов организации, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив "ТИ-Р".

      Transparency International получает дотации от правительств, в частности США, Германии, Британии, от Еврокомиссии, а также от частных фондов, в том числе Фонда Сороса. Руководителей Transparency International подозревают в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6.

      Рубрики: Страны

      Метки: США, взятка, коррупция, G7, Transparency International

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