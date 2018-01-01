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      "ЛУКОЙЛ" перенаправил нефть, которая шла в Белоруссию, в Приморск и Новороссийск

      15:06Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". "ЛУКОЙЛ" перераспределил объемы поставок нефти, которые должны идти в Белоруссию, в порты Приморск (Ленинградская область) и Новороссийск (Краснодарский край), заявил глава компании Вагит Алекперов.

      Вагит Алекперов

      "Как только будут договора заключены, мы сразу начнем поставлять (нефть в Белоруссию - прим. ред.). Мы пока перераспределили на Приморск и Новороссийск", - отметил Алекперов, сообщает "Прайм".

      Россия и Белоруссия до конца 2019 г. вели переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и России 30-31 декабря 2019 г. провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали этот вопрос.

      Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заключить контракты с российскими компаниями на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 г. соглашения не подписаны.

      Россия с 1 января прекратила подачу нефти на оба белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачку российской нефти на заводы возобновили, однако соглашений по поставкам сырья в республику нет.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Белоруссия, Александр Лукашенко, Мозырский НПЗ, Вагит Алекперов, "ЛУКОЙЛ"

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