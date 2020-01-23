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      Украина назвала "ошеломляюще неожиданным" решение ЕС о запрете ввоза украинского мяса птицы

      16:03Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Евросоюз прекратил импорт из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства. ЕС приостановил импорт, не учтя предыдущих партнерских договоренностей, заявили в Госпродпотребслужбе Украины.

      Импорт приостановлен из-за птичьего гриппа на Украине.

      "Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, указанное решение ЕС стало ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - заявила в четверг Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

      "По оперативным сообщением, которое поступило сегодня вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз с Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не попадают", - отмечается в сообщении службы.

      "Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) безотлагательно, на опережение, сообщила своим международным торговым партнерам случаи обнаружения гриппа птицы", - заявили в Госпродпотребслужбе Украины.

      Но Евросоюз все равно прекратил импорт мяса птицы из Украины.

      "Последний раз случаи гриппа птицы фиксировались в конце 2016-начале 2017 гг. За два года Европейский союз так и не снял с Украины ранее введенные из-за гриппа птицы торговые ограничения, несмотря на то что территория Украины была свободной от этого заболевания", - отметили в Госпродпотребслужбе Украины.

      По данным Госпродпотребслужбы Украины, в Винницкой области 18.01.2020 в ООО "Хутор" (с. Бугаков Немировского района Винницкой области) была зарегистрирована гибель птицы. При исследовании отобранных проб биоматериала 19.01.2020 установлен диагноз "птичий грипп".

      По оперативным данным на 23.01.20, вся птица в карантинной зоне "умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена, начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ". Ведется эпизоотическое расследование. По предварительным данным, вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы.

      Рубрики: АПК

      Метки: птичий грипп, украинский экспорт

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