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      Трансляция пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард

      16:30Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард провела пресс-конференцию по итогам заседания совета управляющих во Франкфурте-на-Майне.

      Глава ЕЦБ Кристин Лагард. Фото: EPA-EFE/ARMANDO BABANI

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам январского заседания ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Регулятор также объявил о первом с 2003 года пересмотре своей стратегии.

      Текстовая трансляция
      Лагард: поступающие данные с момента нашей последней встречи соответствуют нашему базовому сценарию продолжающегося, но умеренного роста экономики еврозоны.

      Лагард: слабость в производственном секторе остается тормозом для роста еврозоны.

      Лагард: продолжающийся, хотя и замедляющийся, рост занятости и повышение заработной платы продолжают поддерживать устойчивость экономики еврозоны.

      Лагард: хотя инфляционные процессы в целом остаются сдержанными, есть некоторые признаки умеренного ускорения базовой инфляции в соответствии с ожиданиями.

      Лагард: разворачивающиеся меры денежно-кредитной политики поддерживают благоприятные условия финансирования для всех секторов экономики.

      Лагард: в частности, более мягкие условия заимствования для компаний и домохозяйств поддерживают потребительские расходы и инвестиции в бизнес.

      Лагард: более мягкие условия заимствования будут способствовать росту экономики еврозоны, наращиванию внутреннего ценового давления и, таким образом, устойчивому сближению инфляции с нашей среднесрочной целью.

      Лагард: в свете сохраняющихся прогнозов сдержанной инфляции денежно-кредитная политика должна оставаться весьма стимулирующей в течение длительного периода времени, чтобы поддержать базовое инфляционное давление и развитие инфляции в среднесрочной перспективе.

      Лагард: мы будем внимательно следить за динамикой инфляции и влиянием разворачивающихся мер денежно-кредитной политики на экономику.

      Лагард: руководство совета управляющих по ставкам (forward guidance) обеспечит корректировку финансовых условий в соответствии с изменениями прогноза инфляции.

      Лагард: совет управляющих по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты, в зависимости от обстоятельств, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к цели в соответствии с его приверженностью симметрии.

      Лагард: риски для перспектив роста в еврозоне, связанные с геополитическими факторами, растущим протекционизмом и уязвимостью развивающихся рынков, остаются смещенными в сторону понижения, но стали несколько менее выраженными, поскольку некоторая неопределенность, связанная с международной торговлей, уменьшается.

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      Лагард: рост кредитов компаниям и домашним хозяйствам оставался стабильным благодаря постоянной поддержке, оказываемой нашей стимулирующей денежно-кредитной политикой, которая отражается в очень низких ставках банковского кредитования.

      Лагард: достаточная степень монетарного стимулирования все еще необходима для продолжения устойчивого приближения инфляции к уровням, которые ниже, но близки к 2% в среднесрочной перспективе.

      Лагард: для того чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами наших мер денежно-кредитной политики, другие направления политики должны более решительно способствовать повышению долгосрочного потенциала роста, поддерживая совокупный спрос на текущем этапе и снижая уязвимость.

      Лагард: реализация структурной политики в странах еврозоны должна быть существенно активизирована для повышения производительности и потенциала роста в еврозоне, снижения структурной безработицы и повышения устойчивости.

      Лагард: совет управляющих приветствует декабрьский призыв Еврогруппы к дифференцированному бюджетному реагированию и ее готовность координировать действия.

      Лагард: правительства, обладающие пространством для фискального маневра, должны быть готовы действовать эффективно и своевременно. В странах с высоким государственным долгом правительствам необходимо проводить разумную политику и достигать целевых показателей структурного баланса.

      Лагард: торговля на самом деле является важным элементом в наших рассуждениях и в оценке понижательных рисков. Торговое соглашение между США и Китаем немного снизило неопределенность, но влияние на чистой основе для еврозоны еще предстоит оценить.

      Лагард: роль ЕЦБ и Евросистемы в целом заключается в обеспечении ценовой стабильности, и одним из путей достижения этой цели является обеспечение роста наших экономик.

      Лагард: мы собираемся рассмотреть целый ряд вопросов. Пересмотр стратегии будет включать вопросы ценовой стабильности, оценки инфляции, коммуникаций с рынками.

      Лагард: мы будем прислушиваться к ожиданиям людей, чтобы лучше понять их опасения.

      Лагард: многоуровневая система доказала свою эффективность, никаких вопросов по этому поводу.

      Лагард: изменение климата - это ответственность каждого, где бы он или она ни боролись с изменением климата и рисками для биоразнообразия.

      Лагард: в различных департаментах ЕЦБ ведется работа по включению изменения климата с точки зрения оценки рисков, моделей, прогнозов, эта работа продолжается.

      Лагард: окружающая среда и устойчивое развитие очень важны в нашем обзоре стратегии.

      Лагард: меня беспокоят низкие ставки, потому что они основаны на низких темпах роста. Я бы предпочла гораздо более высокие темпы роста, более высокие ставки. Но это не та ситуация, в которой мы сейчас находимся.

      Лагард: мы рассмотрим потенциальные побочные эффекты низких ставок в рамках обзора нашей стратегии.

      Лагард: мы не можем действовать так, как действовали в 2003 году. Это не означает, что мы должны изменить то, это и другое, но мы должны всесторонне взглянуть на эффективность нашей денежно-кредитной политики.

      Лагард: две страны, у которых есть пространство для фискального маневра, сейчас всерьез рассматривают вопрос о том, как увеличить объем фискальных расходов за счет соответствующих бюджетов. Так что прогресс есть.

      Лагард: что касается изменения климата, я знаю, что у нас будет дискуссия о том, должна ли это быть роль центральных банков. Я также знаю об опасности бездействия. Неспособность попробовать уже означает неудачу.

      Лагард: у нас есть веские основания полагать, что банки хорошо подготовлены к Brexit.

      Трансляция завершена.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: еврозона, ЕЦБ, ставки, Кристин Лагард, QE, трансляция, пресс-конференция

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