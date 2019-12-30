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      Добыча нефти в России выросла в 2019 году на 1% до 561 млн тонн

      16:20Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Добыча нефти и газового конденсата в России выросла в 2019 г. на 1% в годовом выражении до 561 млн тонн, сообщает Росстат. Добыча газа увеличилась на 0,8% до 644 млрд куб. м.

      Производство сжиженного природного газа (СПГ) выросло в прошлом году на 47,7% до 29,5 млн тонн.

      Первичная переработка нефти в России сократилась за год на 0,3% до 290 млн тонн. Производство автомобильного бензина выросло на 2,3% до 40 млн тонн, дизельного топлива - на 1,2% до 78,4 млн тонн.

      Производство топочного мазута снизилось на 3,9% до 47,3 млн тонн, а сжиженных пропана и бутана - на 9,5% до 14,5 млн тонн.

      Рубрики: Росстат

      Метки: нефть, газ, бензин, дизтопливо, мазут

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