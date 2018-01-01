Украина направит треть бюджета-2020 на погашение госдолга

В 2020 г. треть бюджета Украины пойдет на погашение госдолга, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика"."В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентам. Для понимания, обслуживание госдолга - это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022 г. она составит 484 млрд гривен в год" - заявил Гончарук.Днем ранее Украина Украина привлекла 1,25 млрд евро - выпустила новые 10-летние облигации в евро по ставке 4,375% годовых.В госбюджете Украины на 2020 г. утверждены выплаты по госдолгу в 423,6 млрд гривен ($17,3 млрд), из них 282,1 млрд гривен ($11,5 млрд) – погашение основной суммы и $141,5 млрд гривен ($5,8 млрд) – выплата процентов.Сумма долга разбита на четыре квартала, наименьший платеж приходится на IV квартал, а наибольший - на III-й.22% госдолга Украины приходятся на кредиты от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.Украинские власти в 2020 г. намерены заимствовать $14,6 млрд, из них $4,8 млрд на внешнем рынке, указано в законе государственного бюджета страны.Как писали "Вести.Экономика", правительство Украины ранее утвердило проект государственного бюджета на 2020 г. с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией в 6% и дефицитом в 2,09% ВВП.На конец 2020 г. доля внутреннего долга составит 42% от объема госдолга, а доля внешнего долга - 58%.