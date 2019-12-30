Рост промпроизводства в России замедлился в 2019 году до 2,4%

Промышленное производство в России выросло в декабре 2019 г. на 2,1% в годовом выражении против 0,3% в ноябре и 2,6% в октябре, сообщает Росстат. В целом промпроизводство выросло в 2019 г. на 2,4% против 2,9% в 2018 г.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".С учетом сезонного и календарного факторов промпроизводство выросло в декабре на 0,2% после сокращения на 0,6% в ноябре и роста на 0,2% в октябре.В IV квартале 2019 г. промпроизводство выросло на 1,7%, в III квартале - на 2,9%, во II квартале - на 3%, в I квартале - на 2,1%.В том числе промпроизводство в добыче полезных ископаемых увеличилось в 2019 г. на 3,1% против 4,1% в 2018 г., в обрабатывающих отраслях - на 2,3% против 2,6% в 2018 г., в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром - на 0,4% против 1,6% в 2018 г.Промпроизводство в отраслях по водоснабжению и утилизации отходов сократилось на 0,3% после роста на 2% в 2018 г.Добыча нефти в России увеличилась в 2019 г. на 1% до 561 млн тонн, добыча газа - на 0,8% до 644 млрд куб. м. Добыча угля снизилась на 0,2% до 439 млн тонн.Производство легковых автомобилей сократилось за год на 2,5% до 1,5 млн машин.Производство мяса (говядины, свинины, баранины, козлятины, конины и т. д.) увеличилось на 5,7% до 2,7 млн тонн. Выпуск мяса и субпродуктов из мяса птицы сократился на 3,2% до 4,6 млн тонн.Выпуск мясных и мясосодержащих полуфабрикатов увеличился за год на 9,3% до 3,6 млн тонн. Производство колбасных изделий сократилось на 0,4% до 2,3 млн тонн. Выпуск мясных консервов вырос на 12,2% до 676 млн условных банок.Производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков увеличилось на 1,6% до 4,2 млн тонн.Выпуск молока (кроме сырого) снизился на 1,7% до 5,3 млн тонн. Производство сливочного масла увеличилось на 0,8% до 260 тыс. тонн, сыров - на 10,9% до 524 тыс. тонн.Производство подсолнечного нерафинированного масла выросло на 19,2% до 5,3 млн тонн. Выпуск маргарина снизился на 7,2% до 451 тыс. тонн. Выпуск кондитерских изделий вырос на 1,2% до 3,9 млн тонн.Производство пива сократилось на 0,1% до 771 млн декалитров, сигарет - на 11,1% до 229 млрд штук.Производство электроэнергии достигло 1,118 трлн кВт.ч (+ 0,8% в годовом выражении). В частности, ТЭС выработали 711 млрд кВт.ч (+ 0,1%), АЭС - 209 млрд кВт.ч (+ 2,2%), ГЭС - 196 млрд кВт.ч (+ 1,8%).Производство тепла снизилось на 3,1% до 1,251 млрд Гкал. Электростанции отпустили 584 млн Гкал (- 3,5%), котельные - 574 млн Гкал (- 3,1%), утилизационные установки на промпредприятиях - 90,4 млн Гкал (- 0,8%).Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства в 2020 г. на 2,4%.МЭР в своем обзоре по промышленности отмечает, что "добывающая и обрабатывающая промышленность внесли приблизительно равный вклад в динамику промышленного производства в 2019 г. (1,1% и 1,2%) соответственно"."Основными драйверами роста обрабатывающей промышленности в 2019 г. стали пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия. Вместе с тем производство машиностроительной продукции по итогам года продемонстрировало отрицательную динамику", - отмечает МЭР."Рост добычи полезных ископаемых в течение года демонстрировал нисходящую тенденцию и в целом по итогам года составил 3,1% (после 4,1% в 2018 г). Последовательное снижение темпов роста (с 4,7% г/г в I квартале 2019 г. до 1,3% г/г в IV квартале 2019 г. и 1,8% г/г в декабре 2019 г.) было связано в первую очередь с ситуацией в нефтяной отрасли, на которую оказывало сдерживающее влияние выполнение Россией взятых на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. В результате годовые темпы роста производства сырой нефти и газового конденсата в IV квартале 2019 г. перешли в отрицательную область, а в целом за год рост составили 1%", - поясняет МЭР."На показателях газовой отрасли негативно отразились, во-первых, снижение экспортных поставок естественного природного газа и, во-вторых, снижение внутреннего потребления в осенне-зимний период из-за более теплой погоды в европейской части России. Вместе с тем выпуск сжиженного природного газа в 2019 г. вырос на 47,7% после запуска третьей линии завода "Ямал-СПГ" в декабре 2018 г.", - заключает МЭР.