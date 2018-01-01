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      Число заявок на пособие по безработице в США выросло меньше прогноза

      16:52Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось меньше, чем ожидалось.

      Фото: EPA/ANDREW GOMBERT

      Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 18 января увеличилось на 6 тыс. до 211 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.

      Согласно пересмотренным данным неделей ранее было подано 205 тыс. заявок, а не 204 тыс., как сообщалось первоначально.

      Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение количества заявок на 10 тыс. с ранее объявленного уровня до 214 тыс.

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      Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, на прошлой неделе сократилось на 3,25 тыс. до 213,25 тыс. Показатель достиг минимума с конца сентября.

      Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 11 января, сократилось на 37 тыс. и составило 1,73 млн человек.

      Рынок труда США считается близким к полной занятости.

      Как сообщали "Вести.Экономика", рост количества рабочих мест в США в декабре замедлился сильнее, чем ожидалось, хотя уровень безработицы остался на полувековом минимуме.

      Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 145 тыс. При этом безработица осталась на уровне 3,5%, минимальном с декабря 1969 г.

      Низкая безработица и рост заработной платы оказывают поддержку потребительским расходам в США.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, безработица, заявки на пособие по безработице, рынок труда

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