РФПИ объявил об инвестициях в российские интернет-сервисы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, объявляет на полях Всемирного экономического форума в Давосе о ряде инвестиций в крупные российские Интернет-компании.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".В частности, консорциум инвесторов в составе РФПИ, фонда Baring Vostok и ведущих фондов Ближнего Востока инвестирует в Carprice - крупнейший российский сервис по продаже автомобилей, сообщила пресс-служба РФПИ.Привлеченные инвестиции будут направлены компанией на увеличение темпов роста бизнеса в субъектах РФ и развитие платформы для корпоративных клиентов. Российский рынок автомобилей в настоящее время входит в число крупнейших в мире. Инвестиции в Carprice позволят активно расширять долю на рынке, а также развивать платформы междилерского обмена автомобилями, что является новацией в РФ.Также РФПИ совместно с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementaree. В настоящее время Elementaree является одним из лидеров на рынке доставки продуктовых наборов в Москве и Санкт-Петербурге.В результате транзакции компания сможет расширить производственные площади, оснастив их самым современным технологическим оборудованием. Вложения Фонда и партнеров позволят развивать цифровизацию сервисов Elementaree, а также бизнес в других городах: до 2022 года компания планирует выход на рынки Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.Elementaree позволяет приготовить любые блюда всего за 15 минут из свежих нарезанных ингредиентов, сервис пользуется высокой популярностью среди активных жителей больших городов.РФПИ и ближневосточные партнеры поддержат рост бизнеса компании Travelata – лидирующего российского агрегатора предложений от туристических операторов.Платформа Travelata объединяет свыше 120 туроператоров, предоставляя потребителю возможность выбирать оптимальные предложения пакетных туров по наиболее низкой цене. Кроме того, пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать все составляющие турпоездки (авиабилеты, отели и т.д.). Модель компании предусматривает продажу туров онлайн без физического участия менеджера туроператора. Помимо цифровых каналов продаж Travelata имеет офисы в 20 городах РФ.Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил: "Инвестиции в перспективные технологические компании подтверждают курс РФПИ и партнеров на цифровизацию российской экономики. В частности, вложения в рост бизнеса Carprice позволят перейти к более безопасной и юридически защищенной модели продаж автомобилей, обеспечить максимальную выгоду для клиентов и минимальные издержки для дилерских центров. Elementaree обладает уникальными технологиями персонализации, которые позволяют максимально эффективно удовлетворять запросы потребителей, обеспечивая их свежими и высококачественными продуктами. Поддержка здорового образа жизни и повышение ее качества, развитие перспективных клиентских сервисов также является одним из приоритетных направлений инвестирования для РФПИ. Благодаря инвестициям в Travelata мы стремимся сделать путешествия более доступными для наших граждан не только с точки зрения цены, но и удобства использования соответствующих сервисов. Рост онлайн-сегмента продаж туров – мировой тренд, и Travelata активно увеличивает свою долю на рынке: с момента основания в 2011 году компания достигла лидирующей позиции в России".