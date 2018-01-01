Реакция рынков на новый китайский коронавирус

Информация о вспышке в Китае новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, спровоцировала негативную реакцию финансовых рынков, отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер".

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер"

Динамика цен на нефть

Источник: "Блумберг"

Москва, 23 января - "Вести.Экономика"."Согласно официальным данным число инфицированных пневмонией в КНР на среду, 22 января, превысило 600 человек. Зарегистрировано 17 летальных исходов, при этом 95 человек находятся в критическом состоянии. Установлено, что тесный контакт с инфицированными был у почти 6 тыс. человек, но большая часть из них уже выпущена из-под карантина. Помимо Китая, сообщалось о двух случаях заражения в Гонконге, а также в Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.Как реакция, подешевели акции компаний сферы туризма и тех, кто занимается пассажироперевозками. Основную порцию давления продаж на себя приняли авиакомпании на фоне предположений, что обусловленная новым вирусом паника приведет к резкому сокращению числа путешественников, желающих посетить азиатский регион.Участники рынка аппроксимируют китайскую эпидемию пневмонии 2003 г., которая получила официальное название "Тяжелый острый респираторный синдром" (ТОРС, или SARS), на текущую ситуацию. Эпидемия, которая случилась 17 лет назад, по разного рода оценкам, привела к тому, что экономики азиатского региона совокупно потеряли почти $30 млрд, а недополученный доход в туристической отрасли превысил $10 млрд.По итогам эпидемии 2003 г. региональные авиаперевозки в КНР сократились на 10%. Цены на нефть в марте того же года упали на $11,5 за баррель (-33%) с годового максимума в районе $34,55 до минимумов в апреле на уровне $23,05. При этом на восстановление потерь ушел ровно год: максимум 2003 г. цены обновили в апреле 2004 г. На текущей неделе нефть сорта Brent снизилась с $66,77 до $62,07 за баррель — падение на $4,7, или 5,6%.Взаимосвязь очевидна: риск значительного сокращения авиаперевозок в Китае предполагает существенное сокращение спроса на авиатопливо и сырую нефть, которая может направиться в соседние страны и регионы, формируя избыток предложения. Опасения заражения стимулируют сокращение числа путешественников, соответственно спрос на бензин и дизель также выглядит уязвимым. Снижение китайского спроса на нефтепродукты приведет к увеличению их экспорта, оказывая давление на маржу нефтеперерабатывающих заводов в Азии.Стоит отметить, что загрузка НПЗ ведущих китайских компаний Sinopec и PetroChina в 2019 г. оставалась довольно низкой: 70-80%. При этом до 2022 г., как ожидается, будут введены дополнительные перерабатывающие мощности порядка 2 млн баррелей в день. Если вспышка коронавируса в КНР превратится в масштабную эпидемию, избыток предложения нефтепродуктов в азиатском регионе может наблюдаться в течение всего 2020 г., а также большую часть 2021 г.Степень негативного влияния на рынок в конечном счете будет зависеть от того, распространится ли вирус в другие страны. В этом ключе хотелось бы отметить принципиальное различие между текущей ситуацией и 2003 г. Тогда первый случай заражения произошел в середине ноября 2002 г. Минздраву КНР стало известно о новом опасном вирусе к концу января 2003 г. Однако правительство умалчивало проблему, общенациональный бюллетень с инструкциями для больниц не рассылался. Лишь к середине апреля правительство официально обратило внимание на уже масштабную эпидемию. В текущей ситуации первый случай заражения в Ухане был зарегистрирован 12 декабря. Сегодня (спустя всего полтора месяца) стало известно, что китайские власти закрыли выезд из Уханя — эпицентра инфекции, фактически заблокировав 11-миллионный город, чтобы остановить распространение коронавируса 2019-nCoV.При этом Поднебесная не объявляет вспышку нового вируса чрезвычайной ситуацией глобального масштаба, а Всемирная организация здравоохранения до сих пор не отнесла заражение к чрезвычайным ситуациям международного значения. Это говорит о том, что определенные уроки прошлого извлечены, выводы сделаны. И сейчас ситуация имеет больше шансов на локальное решение. Риск распространения эпидемии на другие страны и регионы, на наш взгляд, гораздо ниже, чем 17 лет назад. Соответственно негативный экономический эффект сейчас будет меньше. Падение цен на нефть на 30% из-за эпидемии новой атипичной пневмонии не является нашим базовым сценарием".