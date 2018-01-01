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      Рынок США: азиатский негатив держит фьючерсы в минусе

      17:35Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы снижаются перед открытием торгов четверга. Китайские индексы сегодня потерли более 2% на фоне опасения распространения коронавируса. Ряд компаний отчитались хуже ожиданий. ЕЦБ оставил ставки без изменений.

      Китайский вирус

      Негативный ход торгов с утра задавали сегодня китайские индексы. Число подтвердившихся случаев заражения новым коронавирусом в Китае составило 613 Власти закрыли для выезда уже два города. Американские акции реагируют на эти события, особенно компаний, которые непосредственно получают значительную часть выручки в США.

      Макростатистика

      ЕЦБ по итогам декабрьского заседания оставил депозитную ставку на уровне -0,5%, как и ожидали аналитики, а ключевую — на уровне 0%. Вышедшая статистика по первичным обращениям за получением пособий по безработице никого влияния на ход торгов не оказала. За неделю число заявок составило 211 тыс, против прогнозных 215 тыс. Показатель остается на очень низких исторически уровнях.

      Рынок перегрет

      В технической картине S&P 500 мы видим перекупленность. Фьючерс превысил отметку в 3300 пунктов, и неспешно отступает из района верхней границы трехмесячного восходящего канала. Последний раз осциллятор RSI на дневном графике был в нижней зоне экстремальных значений в августе. С того момента индекс вырос на 20%. Он далеко оторвался от 200–дневной скользящей средней. Поддержки видятся на уровнях 3250 и 3180

      Премаркет

      На премаркете в списке аутсайдеров — операторы казино, которые ведут в значительной мере свой бизнес в Китае Wynn Resorts (-3,8%), Las Vegas Sands (- 3,7%).

      Потребительский гигант Procter & Gamble теряет в цене 1,2%. Компания сообщила о более низких, чем ожидалось, квартальных продажах, пеняя на сильный доллар. Чистые продажи выросли на 4,6% до $18,24 млрд, что немного ниже средней оценки аналитиков в $18,37 млрд.

      Страховщик Travelers превзошел оценки аналитиков по квартальной прибыли в четверг, чему способствовал рост премий и сильные результаты в сегменте андеррайтинга.

      Акции General Electric подскочили на 3%, после того как аналитики Morgan Stanley повысили рекомендацию и таргет по акции до $14.

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной



      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам БКС Брокер

      Рубрики: Акции, Валютный рынок, Комментарии

      Метки: США, БКС Брокер, Альберт Короев

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