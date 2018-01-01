Валюты стран бывшего СССР: лидером недели стал казахстанский тенге

За неделю с 16 по 23 января число валют стран бывшего СССР укрепившихся и снизившихся к доллару США (в качестве данных ИАЦ «Альпари» использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты), разделилось поровну, и тех и других оказалось по пять. Среди выросших валют лидировал казахстанский тенге (+0,64%). За ним шли белорусский рубль (+0,43%), армянский драм (+0,18%), киргизский сом (+0,12%) и узбекский сум (+0,04%). Среди снизившихся валют лидировала украинская гривна (-1,43%). За ней шли молдавский лей (-1,33%), российский рубль (-0,65%), грузинский лари (-0,11%) и таджикский сомони (-0,04%).

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Сам доллар за неделю на мировом рынке незначительно подорожал. За неделю индекс доллара DXY вырос с 96,9 п. до 97,2 п. (+0,3%). Валютная пара EUR/USD снизилась (что означает укрепление доллара) с 1,1150 до 1,1100 (-0,4%). Нефть марки Brent за неделю подешевела с $63,7 до $61,5 за баррель (-3,5%), что стало одной из причин давления на рубль, однако не помешало укрепиться казахстанскому тенге.Нацбанк Беларуси опубликовал данные о состоянии ЗВР на начало года. По данным белорусского регулятора, международные резервные активы РБ на 1 января 2020 года составили $9,394 млрд в эквиваленте. Согласно «Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год» объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее $7,1 млрд, что свидетельствует о серьезном перевыполнении планов по наращиванию резервов.В целом по итогам 2019 года валютные резервы РБ увеличились на $2,2 млрд (+31,2%), в том числе за декабрь – на $234,7 млн (+2,6%). Пополнение золотовалютных резервов в 2019 году осуществлялось в основном за счет покупки Нацбанком иностранной валюты на торгах «Белорусской валютно-фондовой биржи», поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Минфином и Нацбанком РБ облигаций, номинированных в иностранной валюте.При этом Правительством и Нацбанком РБ за прошлый год было исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $4,2 млрд, в том числе в декабре порядка $355 млн.В соответствии с «Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год» объем международных резервных активов на 1 января 2021 года с учетом погашения Правительством и Нацбанком РБ внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $7,3 млрд.На следующей неделе ослабление гривны может быть продолжено, доллар на Украине может подорожать до 24,7 гривен. В Казахстане, напротив, американская валюта может подешеветь до 375 тенге.