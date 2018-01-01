ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Путин предложил провести саммит глав стран Совбеза ООН по вопросам безопасности

      18:52Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по проведению конференции лидеров стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН, – России, Китая, Великобритании, США и Франции.

      Выступая на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме, Путин подчеркнул, что страны-основатели ООН "несут особую ответственность за сохранение цивилизации". Глава государства предложил провести подобную конференцию в течение 2020 г.

      Основной повесткой саммита России, Китая, Великобритании, США и Франции, по словам Владимира Путина, должны стать вопросы безопасности в различных регионах мира, в частности в связи с острой ситуацией в Ливии.

      "Мы все несем ответственность за то, чтобы никогда не повторять страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде, – премьер Нетаньяху только что сказал, что мы сегодня открыли памятник здесь, в Иерусалиме, жертвам блокады Ленинграда, – о Бабьем Яре, о сожженной Хатыни, о том, что надо быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода.

      Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир.

      Пример, на мой взгляд, могут и должны подать пример страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации.

      Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, [возможность] провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".

      Перед нами много задач. Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера Федеративной Республики госпожи Меркель. Это Ливия. Но и нам предстоит в Совете Безопасности еще вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию.

      Но много и других проблем. Проведение такой встречи именно в этом, 2020-м, году, считаю важным и символичным. Ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций.

      Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы и, конечно, продемонстрировал бы нашу общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы".


      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, Израиль, Совет Безопасности ООН

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить