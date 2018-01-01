Путин предложил провести саммит глав стран Совбеза ООН по вопросам безопасности

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по проведению конференции лидеров стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН, – России, Китая, Великобритании, США и Франции.

"Мы все несем ответственность за то, чтобы никогда не повторять страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде, – премьер Нетаньяху только что сказал, что мы сегодня открыли памятник здесь, в Иерусалиме, жертвам блокады Ленинграда, – о Бабьем Яре, о сожженной Хатыни, о том, что надо быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода.Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир.Пример, на мой взгляд, могут и должны подать пример страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации.Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, [возможность] провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".Перед нами много задач. Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера Федеративной Республики госпожи Меркель. Это Ливия. Но и нам предстоит в Совете Безопасности еще вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию.Но много и других проблем. Проведение такой встречи именно в этом, 2020-м, году, считаю важным и символичным. Ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций.Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы и, конечно, продемонстрировал бы нашу общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы".