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      ЦБ предложил обновить определение и регулирование системно значимых банков в России

      20:45Распечатать

      Фото: "Комсомольская правда"/Global Look Press

      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Банк России выступил с предложением "обсудить изменение подходов" в данном вопросе, в том числе в связи с применением западными странами санкций против финансового сектора РФ.

      В рамках данной инициативы ЦБ опубликовал консультативный доклад "Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию" (pdf). В материале приведены аргументы в пользу обновления критериев, в соответствии которыми банковские организации в России считаются системно значимыми.

      Помимо фактора влиянии санкций при определении системно значимых банков в ЦБ также отметили процесс изменения финансовой инфраструктуры и появления новых рисков, в частности в плане обострения киберугроз.

      В докладе был также представлен предлагаемый регулятором вариант обновленной методологии при формировании списка системно значимых банков в России.

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: Банк России, санкции, системно значимый банк

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