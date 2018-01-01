Почему Трамп не может уйти с Ближнего Востока?

Если Америке больше не нужна саудовская нефть, почему она все еще сохраняет отношения с кронпринцем?

Производство нефти в США: 2014-2020 гг.

Глобализация меняет дело

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Опрос Business Insider, проведенный в сентябре 2019 г., показал, что в лучшие времена лишь каждый пятый американец воспринимал Саудовскую Аравию как союзника США, даже несмотря на то, что недавно были совершены атаки на объекты Saudi Aramco, и несмотря на широко распространенное мнение, что это нападение было организовано Ираном.Если не считать официальных представителей Белого дома, обычные американцы практически не испытывают симпатии к Саудовской Аравии. Согласно последнему опросу Gallup Poll, проведенному в феврале 2019 г., только 4% американцев придерживаются "крайне благоприятного" взгляда на Саудовскую Аравию. Большинство воспринимает Саудовскую Аравию в худшем свете, чем Венесуэлу. В то же время Америка не зависит от саудовской нефти.За последнее десятилетие добыча нефти в США выросла вдвое. С точки зрения добычи за последние несколько лет периодически появлялись драматические сообщения в СМИ о том, что США обошли Саудовскую Аравию в качестве экспортера нефти.В июне 2019 г. США действительно превзошли Саудовскую Аравию, правда ненадолго. Чтобы вы понимали, данные показывают, что в 2018 г. Саудовская Аравия экспортировала 7,38 млн баррелей в сутки. США экспортировали 2 млн баррелей в сутки в 2018 г. В 2019 г. экспорт США составлял в среднем около 2,9 млн баррелей в сутки. В октябре 2019 г. импорт саудовской нефти из США достиг самой низкой отметки с начала 1974 г. - 419 тыс. баррелей в день.Однако сегодня зависимость имеет отношение не только к нефти как таковой. Есть еще рынки. В эпоху укоренившейся глобализации не имеет значения, являетесь ли вы импортером или экспортером, вы зависите от мирового рынка и его волатильности. Независимы они или нет, США все равно будут импортировать нефть, потому что иногда это удобнее и потому что не вся нефть одинакова, а импорт возникает на фоне необходимости эффективных поставок различных возможностей переработки, которые перерабатывают различные виды нефти.Итак, зачем Америке (или скорее Вашингтону) нужна Саудовская Аравия, если не ради нефти?Ответ прост: нефть - это одно, а нефтяные деньги - совсем другое. Одна форма зависимости сменяет собой другую — и так во всем мире.Мало того что Саудовская Аравия только что достигла самого высокого уровня иностранных инвестиций в королевство (они выросли на 54% в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом), саудовские деньги закачиваются во все основные мировые секторы, и инвестиции все больше стимулируют технологические компании. Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии состоит в партнерстве с японской компанией Softbank Group, которая вложила $100 млрд в технический сектор начиная с 2016 г. и планирует инвестировать $2 трлн.Это также очень прибыльное место для оборонной промышленности, учитывая, что "правительства США получили миллиарды долларов от продажи американского оружия Саудовской Аравии". Внешняя политика основана на нефти как ни крути.Без зависимости от саудовской нефти внешняя политика США на Ближнем Востоке в лучшем случае кажется запутанной. Трамп заявлял, что хотел бы полностью покинуть Ближний Восток и одновременно развернуть дополнительные силы.Америка не выступила с ответной военной реакцией на атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре прошлого года. Это была проблема Саудовской Аравии, хотя намерение совершить нападение могло спровоцировать США. Вместо этого США направили в Саудовскую Аравию 14 тыс. дополнительных военнослужащих, которые, по утверждению Трампа, финансируются саудитами "наличными" на сумму $1 млн. Никто не может объяснить это чем-то иным, кроме как тем, что американские военные предоставляют прибыльную частную службу наемникам даже в тех местах, в которых у них нет внешнеполитических интересов.Аналогичным образом в Сирии уже звучало резкое объявление о выводе войск и отходе в сторону, что сделало бы возможным турецкое вторжение на север. Сразу после этого американские войска были передислоцированы для "защиты" сирийской нефти.Затем США убили иранского генерала на иракской земле - в регионе, где, если верить последней версии американской внешней политики, у США нет шкурных интересов.Единственная истинная форма нефтяной независимости - это полное отключение от мировых рынков, а значит, постоянный "интерес" к Ближнему Востоку.Факт остается фактом: независимость от нефти не учитывает тот факт, что треть мировой нефти все еще поставляется через Ормузский пролив, а США импортируют большой объем нефти из множества стран. Все связаны с глобальным предложением, и если оно будет нарушено, американский потребитель почувствует это на себе. Рынок это знает и понимает, но это единственное, что действительно понимает глобализацию.Американское общественное мнение должно и дальше не соглашаться, и эта ситуация усугубится после массовой стрельбы, которую устроил 6 декабря саудовский военнослужащий на авиабазе в Пенсаколе, штат Флорида. Об этом мало кто говорил, но США выгнали 21 военнослужащего из Саудовской Аравии после этого инцидента. Хотя, как утверждается, никто не был связан с обвиняемым или помощником лейтенанта ВВС Саудовской Аравии, совершившего теракт, после которого погибли три моряка и были ранены 8 человек.О чем еще должна знать общественность? Не только о том, что это был теракт, но и о том, что были обнаружены 17 из 21 курсанта, изгнанных впоследствии, у которых были обнаружены террористические материалы, а у некоторых были даже записи с детской порнографией.То, что американо-саудовские отношения по-прежнему прочны, ясно по отсутствию каких-либо очередных сообщений в "Твиттере" от Трампа в связи с инцидентом. Хотя ФБР назвало это "террористическим" инцидентом, Трамп не стал выступать с чрезмерной критикой в отношении саудитов.В то же время есть признаки того, что саудитов не предупредили об убийстве иранского генерала Сулеймани в Ираке, а это значит, что они остаются в стороне от ключевых политических решений Вашингтона в отношении Ирана.На самом деле все это означает, что Вашингтон не сможет легко и просто умыть руки. Трамп может подумать, что он может уйти с Ближнего Востока, но, если не снять санкции с Ирана, спастись невозможно. Пока санкции сохраняются, иранский режим будет выступать с провокациями.И даже тогда, в эпоху глобализации, нельзя забывать о глобальных инвестиционных фондах, а у Саудовской Аравии один из самых крупных инвестиционных фондов. И пока нет способа стереть Ближний Восток из глобального уравнения.