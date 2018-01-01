Как американские компании пять лет живут без прибыли

Операционная прибыль американских компаний за 2019 г. не будет расти 5-й год подряд. Это самый длительный период отсутствия роста доходов с конца 1990-х гг.

Операционная прибыль

Zerohedge

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Перспективы роста прибыли в 2020 г. выглядят также туманными, тем более с учетом консенсус-оценок роста ВВП, составляющих около 2%, медленного роста мировой экономики и растущего давления на рабочую силу, пишет Джо Карсон, бывший главный экономист и директор по глобальным экономическим исследованиям Alliance Bernstein.Показатели ВВП за IV квартал и операционную прибыль за весь 2019 г. не будут опубликованы до марта, однако на основе имеющихся данных уже сейчас можно получить предварительную оценку.Например, операционная прибыль плюс личные доходы являются аналогом в части доходов к номинальному ВВП.Федеральные резервные банки уже сейчас предоставляют данные по личным доходам и оценкам ВВП за IV квартал, и этой информации достаточно, чтобы предсказать показатель операционной прибыли.Итак, согласно имеющейся информации операционная прибыль за IV квартал оценивается в $2,1 трлн, что примерно на 1% больше, если сравнивать данными за II квартал 2019 г., и чуть менее 1% против показателя прибыли за IV квартал 2018 г.Таким образом, общая операционная прибыль за 2019 г. составит $2,065 трлн, что немного ниже уровня $2,075 трлн за 2018 г. и значительно ниже рекордного показателя за 2014 г., равного $2,120 трлн.Безусловно, эти данные являются предварительными, и любой пересмотр ВВП и личных доходов может существенно изменить эти оценки.Если же расчеты окажутся верными, то 2019 г. станет пятым по счету годом, когда общая операционная прибыль не будет расти по сравнению с предыдущим годом, а это многое говорит о реальной ситуации в экономике.