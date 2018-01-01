Как американские компании пять лет живут без прибыли

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Zerohedge
Рубрики: Финансы, Энергетика, Металлургия, Ретейл, Фарминдустрия, Недвижимость, Страхование, Технологии и IT, Транспорт и туризм
Метки: США, статистика, ВВП, компании, операционная прибыль
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ЦБ предложил обновить определение и регулирование системно значимых банков в России
23.01 20:45
РФПИ объявил об инвестициях в российские интернет-сервисы
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Реакция рынков на новый китайский коронавирус
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