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      Как американские компании пять лет живут без прибыли

      23.01 22:22Распечатать

      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Операционная прибыль американских компаний за 2019 г. не будет расти 5-й год подряд. Это самый длительный период отсутствия роста доходов с конца 1990-х гг.

      Перспективы роста прибыли в 2020 г. выглядят также туманными, тем более с учетом консенсус-оценок роста ВВП, составляющих около 2%, медленного роста мировой экономики и растущего давления на рабочую силу, пишет Джо Карсон, бывший главный экономист и директор по глобальным экономическим исследованиям Alliance Bernstein.

      Операционная прибыль



      Показатели ВВП за IV квартал и операционную прибыль за весь 2019 г. не будут опубликованы до марта, однако на основе имеющихся данных уже сейчас можно получить предварительную оценку.

      Zerohedge

      Например, операционная прибыль плюс личные доходы являются аналогом в части доходов к номинальному ВВП.

      Федеральные резервные банки уже сейчас предоставляют данные по личным доходам и оценкам ВВП за IV квартал, и этой информации достаточно, чтобы предсказать показатель операционной прибыли.

      Итак, согласно имеющейся информации операционная прибыль за IV квартал оценивается в $2,1 трлн, что примерно на 1% больше, если сравнивать данными за II квартал 2019 г., и чуть менее 1% против показателя прибыли за IV квартал 2018 г.

      Таким образом, общая операционная прибыль за 2019 г. составит $2,065 трлн, что немного ниже уровня $2,075 трлн за 2018 г. и значительно ниже рекордного показателя за 2014 г., равного $2,120 трлн.

      Безусловно, эти данные являются предварительными, и любой пересмотр ВВП и личных доходов может существенно изменить эти оценки.

      Если же расчеты окажутся верными, то 2019 г. станет пятым по счету годом, когда общая операционная прибыль не будет расти по сравнению с предыдущим годом, а это многое говорит о реальной ситуации в экономике.



      Рубрики: Финансы, Энергетика, Металлургия, Ретейл, Фарминдустрия, Недвижимость, Страхование, Технологии и IT, Транспорт и туризм

      Метки: США, статистика, ВВП, компании, операционная прибыль

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