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      Администрация Трампа запретила выдавать визы иностранцам в целях "родильного туризма"

      23.01 22:26Распечатать

      Фото: imago stock&people

      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Власти США больше не будут выдавать визы для въезда женщинам из других стран, которые стремятся получить гражданство для своих детей при их рождении на американской территории.

      В пресс-службе администрации Трампа заявили о том, что "родильный туризм" является "явным пробелом" в миграционной политике США. По оценкам американских властей, ужесточение правил въезда для беременных женщин является "вопросом национальной безопасности".

      В Белом доме также заявили о массовости подобной практики до настоящего времени, признав наличие "индустрии родильного туризма". Среди причин запрета на выдачу виз женщинам, которые въезжают на территорию США для получения автоматического гражданства для рожденных детей, также отмечены факторы "перегруженности ценных больничных ресурсов" и большое число преступлений, связанных с данной практикой.

      Анонимный представитель Госдепартамента США в комментариях изданию Vox подверг критике данные действия администрации Трампа, заявив о том, что "из-за этого решения люди будут умирать".

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, визы, миграционная политика, гражданство

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