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      Fitch снизило рейтинг Аргентины до "ограниченного дефолта"

      23.01 23:10Распечатать

      Фото: Jens Kalaene/ZB

      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о решении понизить оценку кредитного риска долгосрочных долговых обязательств Аргентины в национальной валюте с "CC" до "RD".

      В сообщении Fitch отмечается, что краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Аргентины в национальной валюте был снижен с "C" до "RD", долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюты был снижен с "CC" до "RD".

      По методологии Fitch Ratings оценки кредитного риска долгосрочных долговых обязательств Аргентины были снижены с "высокоспекулятивного" уровня до "ограниченного дефолта".

      Решение снизить суверенный кредитный рейтинг Аргентины со стороны Fitch последовало после того, как 20 января аргентинские власти произвели конвертацию структурных долговых инструментов с фиксированной ставкой в объеме $1,4 млрд, срок погашения которых наступал в ближайшие месяцы, в новые производные бумаги с плавающими ставками, которые должны быть погашены позднее в этом году. В Fitch посчитали данные действия "обменом проблемного долга".

      Рубрики: Финансы, Латинская Америка

      Метки: Fitch Ratings, суверенный кредитный рейтинг

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