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      Уже больше 800: число заразившихся коронавирусом стремительно растет

      04:49Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика" Власти Китая сообщили уже о 25 смертельных случаях.

      Фото: YONHAP

      По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV уже достигло 849 человек. В тяжелом состоянии находятся 177 человек. Число жертв увеличилось до 26 человек.

      При этом как сообщает телевидение Китая, один из больных пневмонией, вызываемой новым вирусом, скончался в городе Суйхуа граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян. В общей сложности в этом регионе выявлено четыре случая заболевания, включая смертельный: по одному в городах Харбин, Муданьцзян, Дацин и Суйхуа.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, власти Китая уже идут на радикальные меры: накануне утром был изолирован многомиллионный Ухань, а позже и Хуанган. В общей сложности, население этих городов составляет порядка 17 млн человек. С ними было прекращено авиа-, железнодорожное, автобусное сообщение, в самих населенных пунктах была ограничена работа городского транспорта, а власти настоятельно рекомендуют жителям отказаться от массовых сборищ, даже несмотря на приближающийся Праздник весны - китайский Новый год, когда семьи, чтобы собраться вместе, съезжаются даже со всех концов страны.

      До официального закрытия города 23 января в Ухань на самолетах и поездах успели въехать примерно 246 тыс. человек. Сколько из них покинули карантинную зону - неизвестно. При этом китайские власти обещают компенсировать всем уезжающим стоимость перелетов и ж/д поездок внутри страны.

      Вирус движется по миру

      В Южной Корее был подтвержден второй случай заражения коронавирусом нового типа. Еще четыре потенциально зараженных сейчас проходят проверку. Южнокорейская организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) уже повысила уровень готовности страны к инфекционным заболеваниям на одну ступень с “синего” до “желтого”, что означает повышенное внимание к ситуации, и велела местным органам власти усилить мониторинг. Кроме того, МИД Южной Кореи повысил до второго уровня степень опасности для путешественников в восточных районах Китая. Ведомство попросило граждан воздержаться от поездок в Ухань. Авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в зараженный город до 31 января.

      2019-nCoV уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Вьетнаме и Японии (два), Республике Корея (два), Сингапуре, США (по одному заболевшему). Однако накануне ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Австралия, Китай, Россия, Южная Корея, Таиланд, изоляция, Харбин, Хэйлунцзян, Ухань, коронавирус, уханьская пневмония, 2019-nCoV, Хуанган

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