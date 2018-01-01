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      Чем грозит коронавирус экономике Китая?

      04:50Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика" 24 января в стране стартует Весенний фестиваль (китайский Новый год). На этот же день запланированы 7 кинопремьер.

      Фото: ROMAN PILIPEY/ EPA-EFE

      Официальный праздник Лунного Нового года, или Весеннего фестиваля, который длится примерно неделю, стартует 24 января. Традиционно этот день становится еще и днем кинопремьер китайских фильмов. В этом году запланировано 7 дебютов. Однако, как сообщает CNBC, нынешний старт может оказаться провальным с точки зрения кассовых сборов.

      В прошлом году китайский научно-фантастический блокбастер “Блуждающая земля” помог увеличить кассу киносборов Весеннего фестиваля до 5,83 млрд юаней с 5,77 млрд юаней в 2018 году и 3,42 млрд юаней в 2017 году, сообщает сайт продажи билетов Maoyan. В этом же году, по данным ресурса, предварительно было продано билетов только на 1,4 млрд юаней ($210 млн).

      Акции многих крупных китайских кинокомпаний упали накануне, в последний торговый день перед лунным Новым годом. Wanda Film только за день потеряла 7%, а за 5 торговых дней - 20%. China Film - 5% за 23 января и более чем на 17% за последние пять дней.

      Эксперты отмечают, что провал кинопроката запускает эффект домино: если люди не пойдут в кинотеатры, у них будет в целом меньше оснований выходить на улицу, в торговые центры. А значит - и меньше тратить. По данным статистического бюро, 17 лет назад во время вспышки SARS рост розничных продаж в Китае резко замедлился с 10% в январе 2003 года до в 4,3% в мае.

      Правда, пока местные эксперты отмечают, что рано проводить параллели и говорить о том, что вирус подкосит экономику Китая. Но ситуация на торговых площадках указывает на то, что инвесторов эти заявления не успокаивают. Как писали ранее “Вести. Экономика”, негатив на азиатских торговых площадках уже передался биржам США.

      Рубрики: Ретейл, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, розничные продажи, кинопрокат, Праздник весны, коронавирус, SARS, "Блуждающая земля", China Film, Wanda Film, Maoyan

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