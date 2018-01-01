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      Лаборатория в Ухане изучала "самые опасные патогены"

      05:00Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика" Медицинский исследовательский институт при местном университете СМИ называют "китайской корпорацией Umbrella".

      Фото: ZeroHedge

      В Китае на карантине находятся уже 7 городов с населением в общей сложности в 24 млн человек. В первую очередь власти изолировали Ухань - именно отсюда пошло распространение нового коронавируса 2019-nCoV, уже унесшего жизни 26 человек только в Поднебесной. Число заболевших пневмонией, возбудителем которой является этот вирус, уже достигло 850 человек.

      По предварительной версии, заражение пошло от мяса диких животных, нелегально продававшегося на уханьском рынке. Ученые говорят о рептилиях, являвшихся переносчиками вируса. Однако СМИ вспомнили о “китайской корпорации Umbrela”. Речь идет о Медицинском исследовательском институте при Уханьском университете.

      Еще в феврале 2017 года Nature написала о том, что в этом институте обустраивается лаборатория, которая будет работать с самыми опасными в мире патогенами. По информации издания, она должна стать одним из семи объектов на материковом Китае уровня 4 по биобезопасности - BSL-4.

      BSL-4 - это самый высокий уровень биоконтроля, включая фильтрацию воздуха и обработку воды и отходов до того, как они покинут лабораторию. Условия работы такой лаборатории предусматривают, что исследователи меняют одежду и принимают дезинфицирующий душ до и после использования лабораторного оборудования.

      Как сообщало издание, на обустройство уханьской лаборатории было потрачено $44 млн. Она была построена гораздо выше уровня местной поймы. При этом конструкция способна выдержать землетрясение в 7 баллов, хотя в этом регионе никогда не было подобной сейсмической активности.

      Строительство лаборатории было одобрено Академией наук КНР еще в 2003 году после эпидемии атипичной пневмонии. Ее проектировали и строили при содействии французских экспертов. Предполагалось, что объект сосредоточится на борьбе с возникающими новыми вирусными заболеваниями, а также будет хранить “очищенные вирусы” и станет “справочной лабораторией” ВОЗ, работая в тесном взаимодействии с аналогичными организациями по всему миру. “Это будет ключевой узел в глобальной сети лабораторий биобезопасности”, - говорил директор объекта Юань Чжимин.

      “Лаборатория представляет собой полноценный объект, обеспеченный ведущей в мире системой биобезопасности. Это означает, что китайские ученые могут изучать самые опасные патогенные микроорганизмы в своей собственной лаборатории”, - заявил Юань.

      Предполагалось, что команда уханьской лаборатории будет работать с патогеном, вызывающим геморрагическую лихорадку Крым-Конго, вирусом Эбола, атипичной пневмонией.

      Однако новость о создании китайской лаборатории была встречена научным сообществом без особого восторга. Как заявил молекулярный биолог из Университета Рутгерса Ричард Эбрайт, в Китае ситуация с опасными вирусами может выйти из под контроля.

      При этом как отметил директор вирусологической лаборатории VirPath в Лионе Бруно Лина, в Китае ученые сталкиваюся с меньшим количеством бюрократических проволочек, чем на Западе. Речь в том числе идет об испытании препаратов на приматах. По мнению Лина, это расширяет возможности исследователей. Однако другие ученые, в том числе и Эбрайт, в этом-то и кроется сербезная угроза, ведь обезьяны, зараженные патогенами, могут сбежать и стать разносчиками нового заболевания.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Франция, Эбола, биологическая угроза, Ухань, 2019-nCoV, патогены, корпорация Umbrella, BSL-4, исследовательская лаборатория, атипичная пневмония, геморрагическая лихорадка Крым-Конго

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