Какие российские компании подорожали на смене правительства?

Инвестиционные стратеги полагают, что потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"Смена российского правительства привела к росту акций таких компаний, как “Детский мир”, “Магнит”, ТКС, “Сбербанка”, группы ММК.Как поясняют инвестиционные стратеги, опрошенные Bloomberg, ряд компаний имеет потенциал к продолжению роста. Драйвером выступает увеличение госрасходов на инфраструктурную и социальную поддержку.Так планы правительства по увеличению поддержки семьям и бедным, оцененной агентством в $65 млрд до 2024 г. позволили акциям “Детского мира” с 15 по 23 января вырасти в общей сложности на 11%. “Магнит” подорожал на 8%, что эксперты связывают со стимулированием роста средней зарплаты в стране.Кроме того, стратеги полагают, что ТКС (Тинькофф банк) и Сбербанк выиграют за счет “улучшения темпов погашения кредитов” в условиях роста социальных расходов государства.Что касается Магнитогорского металлургического комбината, поднявшегося на 5,4%, то эту динамику связывают с позитивной оценкой рынком внутреннего спроса на сталь из-за строительных проектов, предусмотренных четырехлетним планом по созданию инфраструктуры. По данным агентства, речь идет о $400 млрд.