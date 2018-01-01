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      Мадуро обвинил оппозицию в краже более $500 млн

      06:07Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". По словам венесуэльского лидера, такую сумму оппозиционеры присвоили себе только в 2019 г.

      "Уже и в Белом доме говорят о безостановочной коррупции со стороны оппозиционеров Гуайдо. Говорят о сумме, превышающей $500 млн, которую они украли в 2019 году", - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе. По его словам, средства были выделены оппозиции Вашингтоном.

      Венесуэльский лидер назвал оппозицию преемниками прежнего режима, напомнив о коррупции и сложной ситуации в Венесуэле до прихода к власти в 1999 г. Уго Чавеса и свержения так называемой Четвертой республики.

      "Они являются наследниками ужасающей гнили разложившейся Четвертой республики, мы же не можем больше позволить этой старой прогнившей олигархии вернуться в дворец Мирафлорес", - заявил Мадуро.

      Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о том, представители венесуэльской оппозиции разграбили запасы гуманитарной помощи от США и стран региона, хранившейся в Колумбии.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", американские власти уже сомневаются в способностях Хуана Гуайдо провести в Венесуэле новый госпереворот. Кроме того, как сообщает Bloomberg, США опасаются, что он может лишиться своей официальной должности главы Национальной ассамблеи Венесуэлы.

      Рубрики: Латинская Америка

      Метки: США, коррупция, Венесуэла, Николас Мадуро, растрата, Хуан Гуайдо, присвоение средств

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