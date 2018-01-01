Короли недвижимости: топ-10 компаний с наибольшим доходом от аренды недвижимости

В 2019 г. в рейтинге "королей российской недвижимости", составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.

1. "Киевская площадь" Крупнейшие объекты : ТРЦ "Европейский" и гостиница "Radisson Collection Украина"



Доход от аренды : $1610 млн



Владельцы : Год Нисанов, Зарах Илиев



Весной должен открыться Щелковский автовокзал в Москве. Автобусы по пандусу будут заезжать на 7-й этаж, а ниже расположатся торгово-развлекательный центр и многоуровневый подземный паркинг.



В 2019 г. закрылся на реконструкцию СК "Олимпийский". К 2023 г. площадь объекта вырастет с 213 тыс. до 300 тыс. кв. м, здесь будут концертный зал на 10 тыс. человек, детский развлекательный центр, центр для любителей дайвинга, рестораны, многозальный кинотеатр. : ТРЦ "Европейский" и гостиница "Radisson Collection Украина": $1610 млн: Год Нисанов, Зарах ИлиевВесной должен открыться Щелковский автовокзал в Москве. Автобусы по пандусу будут заезжать на 7-й этаж, а ниже расположатся торгово-развлекательный центр и многоуровневый подземный паркинг.В 2019 г. закрылся на реконструкцию СК "Олимпийский". К 2023 г. площадь объекта вырастет с 213 тыс. до 300 тыс. кв. м, здесь будут концертный зал на 10 тыс. человек, детский развлекательный центр, центр для любителей дайвинга, рестораны, многозальный кинотеатр.

2. "Ташир" Крупнейшие объекты : РИО на Дмитровском шоссе, Европарк, Novotel Moscow City



Доход от аренды : $655 млн



Владелец : Самвел Карапетян



В стадии активного строительства 14 объектов коммерческой недвижимости. В 2020 г. в Москве откроются три новых, в том числе многофункциональный комплекс Kvartal West площадью 136 тыс. кв. м.



В марте 2019 г. "Ташир" объявил, что совместно с мэрией Москвы инвестирует 28 млрд руб. в строительство на ВДНХ комплекса, объединяющего два исторических павильона выставки. : РИО на Дмитровском шоссе, Европарк, Novotel Moscow City: $655 млн: Самвел КарапетянВ стадии активного строительства 14 объектов коммерческой недвижимости. В 2020 г. в Москве откроются три новых, в том числе многофункциональный комплекс Kvartal West площадью 136 тыс. кв. м.В марте 2019 г. "Ташир" объявил, что совместно с мэрией Москвы инвестирует 28 млрд руб. в строительство на ВДНХ комплекса, объединяющего два исторических павильона выставки.

3. "Сафмар" Крупнейшие объекты : Отель Moscow Mariott Grand, ТЦ "Калейдоскоп"



Доход от аренды : $580 млн



Владелец : Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев



В 2020 г. "Сафмар" должен ввести в эксплуатацию торгово-офисный центр "Смоленский пассаж-2" по соседству с принадлежащим группе "Смоленским пассажем".



$70 млн вложит группа "Сафмар" в строительство концертного комплекса в Сколково, который получит название МТС Live Arena. : Отель Moscow Mariott Grand, ТЦ "Калейдоскоп": $580 млн: Михаил Гуцериев, Саит-Салам ГуцериевВ 2020 г. "Сафмар" должен ввести в эксплуатацию торгово-офисный центр "Смоленский пассаж-2" по соседству с принадлежащим группе "Смоленским пассажем".$70 млн вложит группа "Сафмар" в строительство концертного комплекса в Сколково, который получит название МТС Live Arena.

4. Ingka Centres Крупнейшие объекты : "МЕГА Белая дача", "МЕГА Теплый стан", "МЕГА Химки"



Доход от аренды : $510 млн



Владелец : Stichting INGKA Foundation



Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) управляет 44 торговыми центрами (более 3 млн кв. м) в 14 странах. В России компания развивает 14 центров под брендом "МЕГА", 15-й откроется в 2021 г.



Снижение оценки арендного дохода Ingka Centres объясняется тем, что в 2019 г. мы получили дополнительную информацию и изменили методологию оценки (сама компания цифры не раскрывает). Более скромная оценка не означает падения доходов. : "МЕГА Белая дача", "МЕГА Теплый стан", "МЕГА Химки": $510 млн: Stichting INGKA FoundationIngka Centres (бывшая IKEA Centres) управляет 44 торговыми центрами (более 3 млн кв. м) в 14 странах. В России компания развивает 14 центров под брендом "МЕГА", 15-й откроется в 2021 г.Снижение оценки арендного дохода Ingka Centres объясняется тем, что в 2019 г. мы получили дополнительную информацию и изменили методологию оценки (сама компания цифры не раскрывает). Более скромная оценка не означает падения доходов.

5. Gleden Invest Фото: Деловой квартал "Красная роза" Крупнейшие объекты : деловой квартал "Красная роза", "Даниловская мануфактура"



Доход от аренды : $380 млн



Владелец : Александр Клячин



Портфель компании увеличился на 47 тыс. кв. м, в том числе благодаря покупке БЦ Mebe One Khimki Plaza (около 42 тыс. кв. м) KR Properties, управляющей коммерческой недвижимостью Клячина.



Gleden Invest запустила проект "Идиллия" в Филях площадью 5500 кв. м — городские резиденции для пожилых людей.



Компания управляет бутиковым отелем, расположенным в Петровском путевом дворце XVIII в. в Москве. : деловой квартал "Красная роза", "Даниловская мануфактура": $380 млн: Александр КлячинПортфель компании увеличился на 47 тыс. кв. м, в том числе благодаря покупке БЦ Mebe One Khimki Plaza (около 42 тыс. кв. м) KR Properties, управляющей коммерческой недвижимостью Клячина.Gleden Invest запустила проект "Идиллия" в Филях площадью 5500 кв. м — городские резиденции для пожилых людей.Компания управляет бутиковым отелем, расположенным в Петровском путевом дворце XVIII в. в Москве.

6. Crocus Group Крупнейшие объекты : "Крокус Экспо", ТРК Vegas на Каширском шоссе



Доход от аренды : $370 млн



Владелец : Араз Агаларов



Crocus Group, которую прочили в строители космодрома "Восточный", отказалась от проекта. Агаларов заявил, что смета должна быть больше примерно на 8 млрд руб.



Crocus Group намерена развивать сеть фитнес-клубов в Петербурге. Первый, Crocus Fitness (2 тыс. кв. м), — во "Владимирском пассаже".



В декабре "Автодор" подал к Crocus International, подрядчику строительства части ЦКАД, иск о взыскании неустойки. Речь шла о выплате 5,4 млрд руб., но днем позже госкомпания отозвала иск. : "Крокус Экспо", ТРК Vegas на Каширском шоссе: $370 млн: Араз АгаларовCrocus Group, которую прочили в строители космодрома "Восточный", отказалась от проекта. Агаларов заявил, что смета должна быть больше примерно на 8 млрд руб.Crocus Group намерена развивать сеть фитнес-клубов в Петербурге. Первый, Crocus Fitness (2 тыс. кв. м), — во "Владимирском пассаже".В декабре "Автодор" подал к Crocus International, подрядчику строительства части ЦКАД, иск о взыскании неустойки. Речь шла о выплате 5,4 млрд руб., но днем позже госкомпания отозвала иск.

7. Enka Крупнейшие объекты : Башня на набережной в Москва-Сити, "Москва Красные холмы"



Доход от аренды: $340 млн



Владелец : семья Тара



Enka строит в центре Казани на улице Пушкина "Бизнес-центр ТАИФ". Его общая площадь составит 51 714 кв. м, офисная часть займет 20 769 кв. м, 22 910 кв. м придется на парковку. Завершить проект планируется в апреле.



Ритейлер Kari арендовал в августе 2019 г. 2126 кв. м в новом столичном бизнес-центре МФК "Капитолий Вернадского", где разместятся около 300 сотрудников. По условиям договора компания откроет в этом же МФК свой магазин. : Башня на набережной в Москва-Сити, "Москва Красные холмы"$340 млн: семья ТараEnka строит в центре Казани на улице Пушкина "Бизнес-центр ТАИФ". Его общая площадь составит 51 714 кв. м, офисная часть займет 20 769 кв. м, 22 910 кв. м придется на парковку. Завершить проект планируется в апреле.Ритейлер Kari арендовал в августе 2019 г. 2126 кв. м в новом столичном бизнес-центре МФК "Капитолий Вернадского", где разместятся около 300 сотрудников. По условиям договора компания откроет в этом же МФК свой магазин.

8. O1 Properties Фото: "Вивальди Плаза" Крупнейшие объекты : бизнес-центр "Белая площадь", "Вивальди Плаза"



Доход от аренды : $305 млн



Владелец : Валерий Михайлов, Павел Ващенко



Компания Riverstretch Trading & Investments — основной акционер O1 Properties. Бенефициары Riverstretch — бизнесмены Валерий Михайлов и Павел Ващенко (см. стр. 66).



Кроме O1 Properties, Riverstretch принадлежат офисный центр Nordstar Tower, торговый центр "Щука" и ряд других объектов. : бизнес-центр "Белая площадь", "Вивальди Плаза": $305 млн: Валерий Михайлов, Павел ВащенкоКомпания Riverstretch Trading & Investments — основной акционер O1 Properties. Бенефициары Riverstretch — бизнесмены Валерий Михайлов и Павел Ващенко (см. стр. 66).Кроме O1 Properties, Riverstretch принадлежат офисный центр Nordstar Tower, торговый центр "Щука" и ряд других объектов.

9. Комплексные инвестиции Фото: БЦ IQ Park Крупнейшие объекты : Four Seasons, ТЦ "Филион", БЦ IQ Park



Доход от аренды : $280 млн



Владелец : Алексей и Юрий Хотины



Алексей Хотин с апреля под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 7,5 млрд руб. банка "Югра", лишенного лицензии.



Хотин и связанные с ним структуры — должники "Траста", Сбербанка, РСХБ, ВТБ и "Альфа-банка". РБК писал, что кредиты "Траста" обслуживаются, то же самое говорили в РСХБ.



Пресс-служба "Альфа-банка" сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 г. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла. : Four Seasons, ТЦ "Филион", БЦ IQ Park: $280 млн: Алексей и Юрий ХотиныАлексей Хотин с апреля под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 7,5 млрд руб. банка "Югра", лишенного лицензии.Хотин и связанные с ним структуры — должники "Траста", Сбербанка, РСХБ, ВТБ и "Альфа-банка". РБК писал, что кредиты "Траста" обслуживаются, то же самое говорили в РСХБ.Пресс-служба "Альфа-банка" сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 г. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла.

10. Группа "Регионы" Крупнейшие объекты : ТЦ "Июнь" в Мытищах, ТЦ "Июнь" в Красноярске



Доход от аренды : $240 млн



Владелец : Амиран Муцоев, Алихан Муцоев, Амирхан Мори



Группа управляет 30 действующими объектами общей площадью более 1,5 млн кв. м. Четыре проекта на стадии строительства.



Компания перенесла открытие парка развлечений "Остров мечты" возле метро "Технопарк" в Москве на февраль 2020 г. Площадь московского аналога Disneyland — почти 300 тыс. кв. м.



В 2021 г. планируется построить вторую очередь парка, включающую концертный зал, яхтенную школу и гостиницу на 410 номеров. Инвестиции в проект составят $1,5 млрд. : ТЦ "Июнь" в Мытищах, ТЦ "Июнь" в Красноярске: $240 млн: Амиран Муцоев, Алихан Муцоев, Амирхан МориГруппа управляет 30 действующими объектами общей площадью более 1,5 млн кв. м. Четыре проекта на стадии строительства.Компания перенесла открытие парка развлечений "Остров мечты" возле метро "Технопарк" в Москве на февраль 2020 г. Площадь московского аналога Disneyland — почти 300 тыс. кв. м.В 2021 г. планируется построить вторую очередь парка, включающую концертный зал, яхтенную школу и гостиницу на 410 номеров. Инвестиции в проект составят $1,5 млрд.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Главными рантье России (теми, кто получает наибольший доход от сдачи недвижимости в аренду) в очередной раз, как и много лет подряд, стали Год Нисанов и Зарах Илиев (группа компаний "Киевская площадь").Ниже мы расскажем о 10 "королях" российской недвижимости по версии Forbes.