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      Короли недвижимости: топ-10 компаний с наибольшим доходом от аренды недвижимости

      07:20Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". В 2019 г. в рейтинге "королей российской недвижимости", составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.

      Главными рантье России (теми, кто получает наибольший доход от сдачи недвижимости в аренду) в очередной раз, как и много лет подряд, стали Год Нисанов и Зарах Илиев (группа компаний "Киевская площадь").

      Ниже мы расскажем о 10 "королях" российской недвижимости по версии Forbes.

      1. "Киевская площадь"

      Крупнейшие объекты: ТРЦ "Европейский" и гостиница "Radisson Collection Украина"

      Доход от аренды: $1610 млн

      Владельцы: Год Нисанов, Зарах Илиев

      Весной должен открыться Щелковский автовокзал в Москве. Автобусы по пандусу будут заезжать на 7-й этаж, а ниже расположатся торгово-развлекательный центр и многоуровневый подземный паркинг.

      В 2019 г. закрылся на реконструкцию СК "Олимпийский". К 2023 г. площадь объекта вырастет с 213 тыс. до 300 тыс. кв. м, здесь будут концертный зал на 10 тыс. человек, детский развлекательный центр, центр для любителей дайвинга, рестораны, многозальный кинотеатр.

      2. "Ташир"

      Крупнейшие объекты: РИО на Дмитровском шоссе, Европарк, Novotel Moscow City

      Доход от аренды: $655 млн

      Владелец: Самвел Карапетян

      В стадии активного строительства 14 объектов коммерческой недвижимости. В 2020 г. в Москве откроются три новых, в том числе многофункциональный комплекс Kvartal West площадью 136 тыс. кв. м.

      В марте 2019 г. "Ташир" объявил, что совместно с мэрией Москвы инвестирует 28 млрд руб. в строительство на ВДНХ комплекса, объединяющего два исторических павильона выставки.

      3. "Сафмар"

      Крупнейшие объекты: Отель Moscow Mariott Grand, ТЦ "Калейдоскоп"

      Доход от аренды: $580 млн

      Владелец: Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев

      В 2020 г. "Сафмар" должен ввести в эксплуатацию торгово-офисный центр "Смоленский пассаж-2" по соседству с принадлежащим группе "Смоленским пассажем".

      $70 млн вложит группа "Сафмар" в строительство концертного комплекса в Сколково, который получит название МТС Live Arena.

      4. Ingka Centres

      Крупнейшие объекты: "МЕГА Белая дача", "МЕГА Теплый стан", "МЕГА Химки"

      Доход от аренды: $510 млн

      Владелец: Stichting INGKA Foundation

      Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) управляет 44 торговыми центрами (более 3 млн кв. м) в 14 странах. В России компания развивает 14 центров под брендом "МЕГА", 15-й откроется в 2021 г.

      Снижение оценки арендного дохода Ingka Centres объясняется тем, что в 2019 г. мы получили дополнительную информацию и изменили методологию оценки (сама компания цифры не раскрывает). Более скромная оценка не означает падения доходов.

      5. Gleden Invest

      Фото: Деловой квартал "Красная роза"

      Крупнейшие объекты: деловой квартал "Красная роза", "Даниловская мануфактура"

      Доход от аренды: $380 млн

      Владелец: Александр Клячин

      Портфель компании увеличился на 47 тыс. кв. м, в том числе благодаря покупке БЦ Mebe One Khimki Plaza (около 42 тыс. кв. м) KR Properties, управляющей коммерческой недвижимостью Клячина.

      Gleden Invest запустила проект "Идиллия" в Филях площадью 5500 кв. м — городские резиденции для пожилых людей.

      Компания управляет бутиковым отелем, расположенным в Петровском путевом дворце XVIII в. в Москве.

      6. Crocus Group

      Крупнейшие объекты: "Крокус Экспо", ТРК Vegas на Каширском шоссе

      Доход от аренды: $370 млн

      Владелец: Араз Агаларов

      Crocus Group, которую прочили в строители космодрома "Восточный", отказалась от проекта. Агаларов заявил, что смета должна быть больше примерно на 8 млрд руб.

      Crocus Group намерена развивать сеть фитнес-клубов в Петербурге. Первый, Crocus Fitness (2 тыс. кв. м), — во "Владимирском пассаже".

      В декабре "Автодор" подал к Crocus International, подрядчику строительства части ЦКАД, иск о взыскании неустойки. Речь шла о выплате 5,4 млрд руб., но днем позже госкомпания отозвала иск.

      7. Enka

      Крупнейшие объекты: Башня на набережной в Москва-Сити, "Москва Красные холмы"

      Доход от аренды: $340 млн

      Владелец: семья Тара

      Enka строит в центре Казани на улице Пушкина "Бизнес-центр ТАИФ". Его общая площадь составит 51 714 кв. м, офисная часть займет 20 769 кв. м, 22 910 кв. м придется на парковку. Завершить проект планируется в апреле.

      Ритейлер Kari арендовал в августе 2019 г. 2126 кв. м в новом столичном бизнес-центре МФК "Капитолий Вернадского", где разместятся около 300 сотрудников. По условиям договора компания откроет в этом же МФК свой магазин.

      8. O1 Properties

      Фото: "Вивальди Плаза"

      Крупнейшие объекты: бизнес-центр "Белая площадь", "Вивальди Плаза"

      Доход от аренды: $305 млн

      Владелец: Валерий Михайлов, Павел Ващенко

      Компания Riverstretch Trading & Investments — основной акционер O1 Properties. Бенефициары Riverstretch — бизнесмены Валерий Михайлов и Павел Ващенко (см. стр. 66).

      Кроме O1 Properties, Riverstretch принадлежат офисный центр Nordstar Tower, торговый центр "Щука" и ряд других объектов.

      9. Комплексные инвестиции

      Фото: БЦ IQ Park

      Крупнейшие объекты: Four Seasons, ТЦ "Филион", БЦ IQ Park

      Доход от аренды: $280 млн

      Владелец: Алексей и Юрий Хотины

      Алексей Хотин с апреля под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 7,5 млрд руб. банка "Югра", лишенного лицензии.

      Хотин и связанные с ним структуры — должники "Траста", Сбербанка, РСХБ, ВТБ и "Альфа-банка". РБК писал, что кредиты "Траста" обслуживаются, то же самое говорили в РСХБ.

      Пресс-служба "Альфа-банка" сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 г. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла.

      10. Группа "Регионы"

      Крупнейшие объекты: ТЦ "Июнь" в Мытищах, ТЦ "Июнь" в Красноярске

      Доход от аренды: $240 млн

      Владелец: Амиран Муцоев, Алихан Муцоев, Амирхан Мори

      Группа управляет 30 действующими объектами общей площадью более 1,5 млн кв. м. Четыре проекта на стадии строительства.

      Компания перенесла открытие парка развлечений "Остров мечты" возле метро "Технопарк" в Москве на февраль 2020 г. Площадь московского аналога Disneyland — почти 300 тыс. кв. м.

      В 2021 г. планируется построить вторую очередь парка, включающую концертный зал, яхтенную школу и гостиницу на 410 номеров. Инвестиции в проект составят $1,5 млрд.

      Рубрики: Компании

      Метки: недвижимость, рейтинг, компании, доход, аренда, Forbes

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