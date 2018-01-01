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      Аренда жилья в крупных городах России может подорожать на 10-15%

      06:42Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Наибольший рост цен придется на жилье, расположенное около новых станций метро.

      Из-за увеличения стоимости квадратного метра, подорожания ЖКУ, перехода застройщиков на эскроу-счета и повышенного контроля за арендным сегментом аренда жилья в крупных российских городах может подорожать на 5-10%, а то и на 15%, сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

      Так, генеральный директор федерального квартала "Мир квартир" Павел Луценко прогнозирует рост стоимости арендного жилья в крупных городах России на 5-7% из-за перехода строительной отрасли на проектное финансирование и роста цен на ЖКУ.

      По словам председателя совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирины Доброхотовой, арендные квартиры в столице подорожают на 10%. Причина - увеличение спроса на аренду по из-за прогрессирующего дефицита доступного жилья.

      При этом замдиректора по по продажам ГК "Грантель" Сергей Нюхалов добавил, что больше всего подорожает аренда квартир, около которых откроются новые станции метро. Нюхалов отметил также, что подорожание аренды жилья связано с повышенным вниманием к этому рынку контролирующих органов. Это, как отметил директор по продукту компании "ПИК-Аренда" Никита Комаров, все чаще вынуждает собственников регистрироваться в качестве самозанятых и платить налоги. Соответственно и цены на сдаваемое жилье растут.

      Рубрики: Регионы России, Недвижимость

      Метки: Россия, налоги, ЖКУ, аренда жилья, рост цен, самозанятые, эскроу-счета, контроль рынка, легализация аренды

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