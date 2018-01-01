Аренда жилья в крупных городах России может подорожать на 10-15%

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Рубрики: Регионы России, Недвижимость
Метки: Россия, налоги, ЖКУ, аренда жилья, рост цен, самозанятые, эскроу-счета, контроль рынка, легализация аренды
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