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      Сколько принес Сбербанку искусственный интеллект?

      06:43Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". По словам первого зампреда правления банка Александра Ведяхина, в 2020 году дополнительные доходы могут достичь $1 млрд.

      В 2019 г. дополнительные доходы Сбербанка от использования искусственного интеллекта составили $700 млн, сообщил в ходе профильной дискуссии на полях Всемирного экономического форума в Давосе зампредправления кредитной организации Александр Ведяхин.

      "Сбербанк активно использует искусственный интеллект, и в 2019 г. дополнительные доходы от его использования в банке составили $700 млн, в следующем году эта цифра достигнет миллиарда долларов. Выгоды от внедрения искусственного интеллекта очевидны, но нам нужно проявлять осторожность и учитывать риски. По оценкам специалистов, положительный эффект от внедрения искусственного интеллекта в мире может достичь $13 трлн, это огромная цифра. Но наш ответственный подход к искусственному интеллекту должен оставаться неотъемлемой частью этого глобального процесса", - цитирует Ведяхина пресс-служба российского финансового гиганта.

      В ноябре 2019 г. Сбербанк и Сognitive Technologies объявили о создании СП для развития в России беспилотного транспорта. 30% новой компании, которая будет называться Cognitive Pilot (CPilot), получит Сбербанк, а 70% - ее партнер.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", глава Сбербанка Герман Греф также заявил о том, что кредитная организация совместно с "Яндексом", Mail.ru, "Газпром нефтью", РФПИ, МТС и Сбербанком создадут союз по развитию искусственного интеллекта.

      По оценкам экспертов IDC, в целом объем российского рынка искусственного интеллекта по итогам 2019 г. должен составить $139,3 млн, при этом до 2023 г. инвестиции в данные технологии будут расти на 30% ежегодно.

      Рубрики: Финансы, Технологии и IT

      Метки: Россия, Сбербанк, ИИ, искусственный интеллект, Александр Ведяхин

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