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      Вашингтон расширил санкции против Ирана

      07:05Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Ограничительные меры касаются как компаний, так и физлиц.

      Как сообщила пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), Вашингтон внес в санкционный список два физических лица и шесть компаний, связанных с Исламской Республикой.

      В частности, ограничения коснулись гражданина Ирана Али Баяндоряна, связанного с компанией Triliance Petrochemical, а также китайского гражданина КНР Чжи Циньванга, который связан с Shandong Qiwangwa Petrochemical Co. Сами компании также оказались в "черном списке".

      Кроме того, ограничительные меры введены против Beneathco DMCC из ОАЭ и еще трех китайских компаний — Jiaxiang Industry Hong Kong Limited, Peakview Industry Co. Limited, Sage Energy HK Limited. В американском Минфине утверждают, что эти компании причастны к незаконному экспорту иранской нефти.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", Вашингтон добивается от Пекина полного прекращения экспорта иранской нефти. Собственно, госкомпании КНР это уже сделали, однако частные продолжают сотрудничать с Тегераном.

      Между тем, как уже отмечал наш портал, американские ограничительные меры против иранского нефтяного сектора оказались на руку российским поставщикам, к примеру, увеличившим поставки отечественного сырья в Турцию за 11 месяцев 2019 г. в 4,5 раза.

      Рубрики: Энергетика, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Иран, КНР, ОАЭ, санкции, Минфин США, Beneathco DMCC, Jiaxiang Industry Hong Kong Limited, Triliance Petrochemical, Peakview Industry Co. Limited, Shandong Qiwangwa Petrochemical Co, Sage Energy HK Limited

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