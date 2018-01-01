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      Годовая инфляция в Японии вдвое превысила прогнозы

      07:19Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика" Декабрьский показатель составил 0,8%, хотя аналитики ожидали роста цен лишь на 0,4%.

      Потребительские цены в Японии в годовом выражении выросли на 0,8% в годовом разрезе, тогда как в ноябре показатель составил 0,5%.

      Показатель оказался вдвое выше прогноза аналитиков, опрошенных агентством Trading Economics в 0,4%. Одним из основных драйверов роста цен стало повышение налога с продаж в октябре прошлого года. Однако, как отмечает Reuters, показатель все еще далек от цели Банка Японии в 2%.

      При этом базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), включающий цены на нефть, но исключающий волатильные цены на свежие продукты питания, вырос в декабре по сравнению с предыдущим годом на 0,7%, что соответствует прогнозам. В ноябре рост составил 0,5%.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, в декабре власти Японии представили пакет фискального стимулирования на сумму $120 млрд, чтобы поддержать рост третьей по величине экономики мира.

      В январе этого года, как уже сообщал наш портал, Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений и улучшил прогнозы экономического роста. При этом регулятор понизил прогноз по инфляции, оставив его, тем не менее, весьма оптимистичным.

      “Такие факторы, как нехватка рабочей силы и повышение налога с продаж, помогли компаниям поднять цены ... но мы ожидаем, что потребительская инфляция будет колебаться в зависимости от восстановления уровня заработной платы”, - прокомментировал ситуацию главный экономист Токийского исследовательского института Хироаки Муту, - “Банк Японии понизил прогнозы по инфляции потребительских цен, но они все еще оптимистичные. Мы ожидаем, что центральный банк сохранит текущие темпы стимулирующей политики”.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, инфляция, потребительские цены, Банк Японии, налог с продаж, фискальное стимулирование, базовый индекс потребительских цен

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