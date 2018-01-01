Почему спекулянты отказались от доллара и евро?

Инвесторы и спекулянты все чаще используют валюты развивающихся стран в качестве валют фондирования в рамках стратегии керри-трейд. Почему доллары, евро и иены больше не нужны?

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Если бы инвестор, использующий стратегию керри-трейд, в начале года занял доллары США и инвестировал в аргентинские активы, на настоящий момент прибыль составила бы 2,5%. Если бы он использовал евро, он бы заработал 3,7%, пишет Bloomberg.Но если бы он проигнорировал валюты развитых стран и для фондирования использовал венгерский форинт или бразильский реал, те же инвестиции в активы, номинированные в песо, принесли бы более 5%.Керри-трейд с валютами развивающихся стран на обоих концах сделки становится все более выгодным по сравнению с более традиционным сделками, где в качестве шорта выступает валюта развитой страны.В основе этой нетрадиционной возможности - широкомасштабное смягчение денежно-кредитной политики центробанков ЕМ, опустившее стоимость заимствований во многих странах до рекордно низкого уровня."Если вы используете низкодоходные валюты EM для финансирования покупок в высокодоходных валютах, вы уменьшаете риск больших колебаний при ослаблении глобального аппетита к риску, - сказал Пер Хаммарлунд, главный стратег по развивающимся рынкам в SEB AB в Стокгольме. - Вы снижаете риск в своем портфеле, увеличивая количество валют и устанавливая лимиты концентрации вашего портфеля".Из 31 основной страны с развивающимися и пограничными рынками 22 снизили ставки за последние 12 месяцев, в то время как семь сохранили их без изменений.Это не означает, что группа потеряла статус центра высокодоходных валют: ставки в шести странах измеряются двузначными значениями, а в восьми составляют 5% и более.С другой стороны, в 13 странах процентные ставки ниже 3%.У керри, фондируемого за счет валюты ЕМ, есть несколько преимуществ. Валюты развивающихся стран реагируют аналогичным образом на внешние риски. Ухудшение глобальных настроений или укрепление доллара приводят к потерям среди большинства членов этой группы.Другими словами, валюты развивающихся стран относительно стабильны по отношению друг к другу. Эта положительная корреляция снижает риск волатильности во время осуществления керри-трейда, предлагая хедж по сравнению со сделками, фондируемыми в долларах или евро.