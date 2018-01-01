Топ-10 самых посещаемых горнолыжных курортов СНГ в 2020 году

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших и популярных горнолыжных курортов стран СНГ для отдыха и путешествий зимой в январе и феврале 2020 г.

Чимбулак, Казахстан



Подняться на самую высокую точку Чимбулака можно по современной канатной дороге, которая начинается в 800 м от катка "Медео".



Первая секция канатной дороги ведет к нижней точке горнолыжных трасс Чимбулака, где находятся прокат лыж, сноубордов и оборудования, закусочные и рестораны.



Вторая секция канатной дороги ведет примерно в середину трассы, откуда уже можно начинать спуск или сделать пересадку на третью секцию дороги, которая приведет на самую высокую точку Чимбулака, Талгарский перевал, находящуюся выше облаков. Чимбулак — популярный горнолыжный курорт в Казахстане, близ Алма-Аты, расположенный на хребте Заилийский Алатау немного выше знаменитого высокогорного катка "Медеу".Подняться на самую высокую точку Чимбулака можно по современной канатной дороге, которая начинается в 800 м от катка "Медео".Первая секция канатной дороги ведет к нижней точке горнолыжных трасс Чимбулака, где находятся прокат лыж, сноубордов и оборудования, закусочные и рестораны.Вторая секция канатной дороги ведет примерно в середину трассы, откуда уже можно начинать спуск или сделать пересадку на третью секцию дороги, которая приведет на самую высокую точку Чимбулака, Талгарский перевал, находящуюся выше облаков.

"Алтайские Альпы", Казахстан



Курорт отличают великолепные природные пейзажи, высокий уровень предоставляемого сервиса, канатные дороги на основных склонах для катания, близкое расположение к городу и удобное транспортное сообщение.



Популярность курорта растет с каждым годом. Горнолыжный курорт "Алтайские Альпы" — это туристическая жемчужина Восточного Казахстана и идеальное место для любителей зимнего отдыха — как активного, так и спокойного.Курорт отличают великолепные природные пейзажи, высокий уровень предоставляемого сервиса, канатные дороги на основных склонах для катания, близкое расположение к городу и удобное транспортное сообщение.Популярность курорта растет с каждым годом.

Нуртау, Казахстан



Круглый год курорт "Нуртау" предлагает гостям возможность увлекательно и с пользой для здоровья провести время в живописнейшем уголке Восточного Казахстана. "Нуртау" — уникальный комплекс для круглогодичного отдыха, расположенный в 35 км от г.Усть-Каменогорска. Основные преимущества курорта — благоприятные климатические условия, развитая инфраструктура и широкий перечень услуг для гостей любого возраста.Круглый год курорт "Нуртау" предлагает гостям возможность увлекательно и с пользой для здоровья провести время в живописнейшем уголке Восточного Казахстана.

Логойск, Белоруссия



Здесь находится первый в истории страны горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс. Логойск — горнолыжный курорт недалеко от Минска. Экология, природа, инфраструктура курорта практически не уступают лучшим европейским образцам.Здесь находится первый в истории страны горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс.

"Силичи", Белоруссия



Трасс в "Силичах" всего три, но все они ухоженные и оборудованы подъемниками, есть сноу-парк, каток (открытый и закрытый), гостиницы, рестораны и знаменитые дровяные бани.



Инфраструктура не такая роскошная, разумеется, как на европейских курортах в Альпах, но зато и цены на отдых здесь ниже в разы. Горнолыжный центр "Силичи" в Белоруссии — это, по сути, круглогодичный курорт. Зимой сюда приезжают горнолыжники и сноубордисты покататься на склонах среди лесной чащи, а в остальное время — это база отдыха на природе.Трасс в "Силичах" всего три, но все они ухоженные и оборудованы подъемниками, есть сноу-парк, каток (открытый и закрытый), гостиницы, рестораны и знаменитые дровяные бани.Инфраструктура не такая роскошная, разумеется, как на европейских курортах в Альпах, но зато и цены на отдых здесь ниже в разы.

"Шахдаг", Азербайджан



Это в северо-восточной части Азербайджана, недалеко от границы с РФ. Рядом раскинулся национальный государственный парк с тем же названием.



Курорт расположен на высоте 2500 м над уровнем моря. Высокое качество всех горнолыжных склонов и длительность сезона катания обеспечивают генераторы искусственного снега.



К спускам поднимают гостей 4 подвесные канатные дороги разных видов: кресельным и бугельным.



Подъемники и полувагоны "Шахдага" открывают отдыхающим панорамный вид на склоны. Для маленьких горнолыжников существует специальная "ковровая" дорожка. Международный горнолыжный комплекс "Шахдаг" расположен в красивейшем мест Кавказа у подножия одноименной горы.Это в северо-восточной части Азербайджана, недалеко от границы с РФ. Рядом раскинулся национальный государственный парк с тем же названием.Курорт расположен на высоте 2500 м над уровнем моря. Высокое качество всех горнолыжных склонов и длительность сезона катания обеспечивают генераторы искусственного снега.К спускам поднимают гостей 4 подвесные канатные дороги разных видов: кресельным и бугельным.Подъемники и полувагоны "Шахдага" открывают отдыхающим панорамный вид на склоны. Для маленьких горнолыжников существует специальная "ковровая" дорожка.

"Туфандаг", Азербайджан



Его создатели поставили перед собой серьезную цель: создать в Габале развитую горнолыжную инфраструктуру, ни в чем не уступающую европейским курортам.



На территории курорта работает горнолыжная школа, медицинский пункт, бар, кафе и ресторан, прокат оборудования, камеры хранения для лыжного инвентаря.



Дневная аренда лыж, лыжных палок, ботинок и шлема. С начала 2014 г. в Габале функционирует современный горнолыжный комплекс "Туфандаг".Его создатели поставили перед собой серьезную цель: создать в Габале развитую горнолыжную инфраструктуру, ни в чем не уступающую европейским курортам.На территории курорта работает горнолыжная школа, медицинский пункт, бар, кафе и ресторан, прокат оборудования, камеры хранения для лыжного инвентаря.Дневная аренда лыж, лыжных палок, ботинок и шлема.

Цахкадзор, Армения



Курорт одинаково хорошо подходит для бывалых и начинающих, тут не бывает лавин и очередей на подъемник даже в новогодние каникулы. Цахкадзор расположен в живописной долине у подножья горы Тегенис. Длинные пологие склоны Тегениса делят между собой горнолыжники, сноубордисты и любители погонять на снегоходах.Курорт одинаково хорошо подходит для бывалых и начинающих, тут не бывает лавин и очередей на подъемник даже в новогодние каникулы.

"Каракол", Киргизия



С панорамной вершины открываются виды на ближайшие пятитысячники и высокогорное озеро Иссык-Куль. Здесь раздолье и для любителей фрирайда и для тех, кто предпочитает кататься по ухоженным трассам.



Область катания отличается широкими просторными спусками по целине, и по специально подготовленным склонам. Большинство трасс проходит через хвойный лес. Горнолыжная база "Каракол" расположена в ущелье, на высоте 2300 м над уровнем моря на склонах хребта Терскей-Алатау горной Тянь-Шанской системы в Киргизии.С панорамной вершины открываются виды на ближайшие пятитысячники и высокогорное озеро Иссык-Куль. Здесь раздолье и для любителей фрирайда и для тех, кто предпочитает кататься по ухоженным трассам.Область катания отличается широкими просторными спусками по целине, и по специально подготовленным склонам. Большинство трасс проходит через хвойный лес.

Чимган, Узбекистан



В этих местах, по мнению многих специалистов – самый скользкий снег, который обеспечивает прекрасное катание.



Чимган имеет достаточно удобное месторасположение - 60 км от районного центра Газалкент, 40 км от железнодорожной станции Ходжикент.



Аэропорт международных и местных авиалиний расположен в Ташкенте. Чимган — это отличное место для катания на горных лыжах. В зимнее время сюда стекаются не только жители Узбекистана, но и туристы со всех концов мира, чтобы покататься на лыжах и санях.В этих местах, по мнению многих специалистов – самый скользкий снег, который обеспечивает прекрасное катание.Чимган имеет достаточно удобное месторасположение - 60 км от районного центра Газалкент, 40 км от железнодорожной станции Ходжикент.Аэропорт международных и местных авиалиний расположен в Ташкенте.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Ниже представлены самые посещаемые курорты СНГ для зимнего отдыха.