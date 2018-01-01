6 самых страшных эпидемий в истории человечества

По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV уже достигло 849 человек. В тяжелом состоянии находятся 177 человек. Число жертв увеличилось до 26 человек.

1. Черная смерть



По всей вероятности, первичный очаг пандемии располагался на северном побережье Каспийского моря, откуда болезнь распространилась на большую часть Евразии и Северной Африки. Инфекционным агентом была чумная палочка Yersinia pestis, что подтвердили генетические исследования останков жертв пандемии.



Неэффективность средневековой медицины и религиозных институтов в борьбе с чумой способствовали возрождению языческих культов и суеверий, гонениям на потенциальных «отравителей» и «распространителей чумного яда», а также всплеску религиозного фанатизма и религиозной нетерпимости.



Чёрная смерть оставила колоссальный след в истории Европы, наложив отпечаток на экономику, психологию, культуру и даже генетический состав населения.



Чёрной смерти предшествовали многочисленные катаклизмы. Документы и хроники того времени донесли сведения о гибельной засухе и последовавшем голоде в Центральном Китае, нашествии саранчи в провинции Хэнань, а затем ураганах и проливных дождях, накрывших в 1333 году Ханбалык (ныне Пекин).



Всё это, по мнению учёных, привело к широкомасштабной миграции мелких грызунов (мыши, крысы и другие) ближе к местам обитания людей, а также к их большой скученности, что в итоге и стало причиной распространения эпидемии. Чёрная смерть, или чёрный мор, — вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришёлся на 1346—1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от болезни погибло от 30 до 60 % населения Европы.По всей вероятности, первичный очаг пандемии располагался на северном побережье Каспийского моря, откуда болезнь распространилась на большую часть Евразии и Северной Африки. Инфекционным агентом была чумная палочка Yersinia pestis, что подтвердили генетические исследования останков жертв пандемии.Неэффективность средневековой медицины и религиозных институтов в борьбе с чумой способствовали возрождению языческих культов и суеверий, гонениям на потенциальных «отравителей» и «распространителей чумного яда», а также всплеску религиозного фанатизма и религиозной нетерпимости.Чёрная смерть оставила колоссальный след в истории Европы, наложив отпечаток на экономику, психологию, культуру и даже генетический состав населения.Чёрной смерти предшествовали многочисленные катаклизмы. Документы и хроники того времени донесли сведения о гибельной засухе и последовавшем голоде в Центральном Китае, нашествии саранчи в провинции Хэнань, а затем ураганах и проливных дождях, накрывших в 1333 году Ханбалык (ныне Пекин).Всё это, по мнению учёных, привело к широкомасштабной миграции мелких грызунов (мыши, крысы и другие) ближе к местам обитания людей, а также к их большой скученности, что в итоге и стало причиной распространения эпидемии.

2. Испанский грипп 1918 года



Умерло приблизительно 50–100 млн человек или 2,7–5,3 % населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.



Таким образом, летальность среди заражённых составила 10–20 %. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооружённый конфликт по масштабу жертв.



Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны – антисанитария и плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев.



Своё название грипп приобрёл из-за того, что Испания первой испытала сильную вспышку этой болезни. По другим источникам, место появления её точно установить пока невозможно, но, скорее всего, Испания не была первичным эпидемическим очагом. Согласно одной из версий, первый случай заболевания испанкой был зарегистрирован в 1918 году в США. Испанский грипп или «испанка» был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества в абсолютных цифрах как по числу заразившихся, так и умерших. В 1918–1919 годах (18 месяцев) во всём мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты.Умерло приблизительно 50–100 млн человек или 2,7–5,3 % населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.Таким образом, летальность среди заражённых составила 10–20 %. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооружённый конфликт по масштабу жертв.Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны – антисанитария и плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев.Своё название грипп приобрёл из-за того, что Испания первой испытала сильную вспышку этой болезни. По другим источникам, место появления её точно установить пока невозможно, но, скорее всего, Испания не была первичным эпидемическим очагом. Согласно одной из версий, первый случай заболевания испанкой был зарегистрирован в 1918 году в США.

3. ВИЧ/СПИД



Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД, AIDS по-английски), вызываемый вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), является смертельной болезнью, средств для лечения которой в настоящее время не существует.



Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку примерно в 1926 году. Последние исследования показывают, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке.



В 1985 году было установлено, что ВИЧ передается через жидкие среды тела: кровь, сперму, материнское молоко. В том же году был разработан первый тест на ВИЧ, на основе которого в США и Японии начали проверять на ВИЧ донорскую кровь и ее препараты.



В 1987 году Всемирная Организация Здравоохранения утвердила название возбудителя СПИД – "вирус иммунодефицита человека" (ВИЧ, или в английской аббревиатуре HIV).



В 1987 году была учреждена Глобальная программа ВОЗ по СПИДу, а Всемирной ассамблеей здравоохранения принята глобальная стратегия борьбы со СПИДом. В этом же году в ряде стран внедряется в лечение больных первый противовирусный препарат – азидотимидин (зидовудин, ретровир).



На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить это заболевание, не существует. Однако, при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго отодвинуть момент перехода вируса иммунодефицита в развитие СПИДа, а следовательно и продлить более-менее нормальную жизнь больному. Более 20 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное распространение и неизлечимость снискали заболеванию славу "чумы ХХ века".Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД, AIDS по-английски), вызываемый вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), является смертельной болезнью, средств для лечения которой в настоящее время не существует.Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку примерно в 1926 году. Последние исследования показывают, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке.В 1985 году было установлено, что ВИЧ передается через жидкие среды тела: кровь, сперму, материнское молоко. В том же году был разработан первый тест на ВИЧ, на основе которого в США и Японии начали проверять на ВИЧ донорскую кровь и ее препараты.В 1987 году Всемирная Организация Здравоохранения утвердила название возбудителя СПИД – "вирус иммунодефицита человека" (ВИЧ, или в английской аббревиатуре HIV).В 1987 году была учреждена Глобальная программа ВОЗ по СПИДу, а Всемирной ассамблеей здравоохранения принята глобальная стратегия борьбы со СПИДом. В этом же году в ряде стран внедряется в лечение больных первый противовирусный препарат – азидотимидин (зидовудин, ретровир).На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить это заболевание, не существует. Однако, при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго отодвинуть момент перехода вируса иммунодефицита в развитие СПИДа, а следовательно и продлить более-менее нормальную жизнь больному.

4. Юстинианова чума



Благодаря сохранившимся летописям ученые установили предположительный год «пожара» чумы — 540—541 годы; также предполагается, что первый источник чумы появился в Эфиопии или Египте, после чего по торговым каналам (Средиземноморье) болезнь достигла Константинополя, и далее из этого центра распространилась на северные, южные и восточные части Византии, после чего перекидывалась и на соседние страны.



Позднее эпидемия прошлась по Северной Африке, всей Европе, Центральной и Южной Азии и Аравии, но за всё своё время практически не коснулась Восточной Азии.



В Византийской империи эпидемия достигла апогея около 544 года, когда в Константинополе ежедневно умирало до 5000 человек, а в отдельные дни смертность достигала и 10000.



Болезнь проходила преимущественно в бубонной и септической форме. Никто из современников эпидемии не упомянул о таком бросающемся в глаза признаке, говорящем о лёгочной чуме, как кровохаркание. Особенный ужас наводила на современников первично-септическая чума. Внешне здоровый человек при ней погибал в тот же день, причем до появления каких-либо клинических признаков.



Жертвами чумы на Востоке стало около 66 миллионов человек (погибло 66 % населения Константинополя), в Европе от неё погибло до 25 миллионов человек.



Скорее всего, именно эта чума зарегистрирована в ирландских источниках как crom conaill (549—550 годы): от неё умерли многие святые и короли (в том числе король валлийского королевства Гвинед Майлгун и святой Финниан Клонардский).



На основании описания болезни в ирландских источниках ряд специалистов выражали сомнения, что в 549 и 664 годах Британские острова постигла одна и та же эпидемия. Юстинианова чума — первая в истории зарегистрированная пандемия (мировая эпидемия) чумы, возникшая во время правления византийского императора Юстиниана I, охватившая всю территорию цивилизованного мира того времени и проявлявшаяся в виде отдельных эпидемий на протяжении двух веков (541—750).Благодаря сохранившимся летописям ученые установили предположительный год «пожара» чумы — 540—541 годы; также предполагается, что первый источник чумы появился в Эфиопии или Египте, после чего по торговым каналам (Средиземноморье) болезнь достигла Константинополя, и далее из этого центра распространилась на северные, южные и восточные части Византии, после чего перекидывалась и на соседние страны.Позднее эпидемия прошлась по Северной Африке, всей Европе, Центральной и Южной Азии и Аравии, но за всё своё время практически не коснулась Восточной Азии.В Византийской империи эпидемия достигла апогея около 544 года, когда в Константинополе ежедневно умирало до 5000 человек, а в отдельные дни смертность достигала и 10000.Болезнь проходила преимущественно в бубонной и септической форме. Никто из современников эпидемии не упомянул о таком бросающемся в глаза признаке, говорящем о лёгочной чуме, как кровохаркание. Особенный ужас наводила на современников первично-септическая чума. Внешне здоровый человек при ней погибал в тот же день, причем до появления каких-либо клинических признаков.Жертвами чумы на Востоке стало около 66 миллионов человек (погибло 66 % населения Константинополя), в Европе от неё погибло до 25 миллионов человек.Скорее всего, именно эта чума зарегистрирована в ирландских источниках как crom conaill (549—550 годы): от неё умерли многие святые и короли (в том числе король валлийского королевства Гвинед Майлгун и святой Финниан Клонардский).На основании описания болезни в ирландских источниках ряд специалистов выражали сомнения, что в 549 и 664 годах Британские острова постигла одна и та же эпидемия.

5. Антонинова чума



В 165 году римские легионы, возвращавшиеся из Месопотамии, доставили на родину не только военные трофеи, но и патоген, который вызвал эпидемию, вошедшую в историю как "Антонинова чума".



Греческий врач Гален, описавший её симптомы, указал лихорадку, кровянистый стул, пузырчатую сыпь и кожные гнойники. Пандемия распространилась на некоторые части Европы, Азии и Северной Африки, убив в конечном итоге до 10 миллионов человек.



Считается, что уровень смертности в рядах римской армии составил не менее 15%. Некоторые историки утверждают, что за этим бедствием последовал сильнейший экономический упадок.



Весь этот комплекс факторов, возможно, настолько ослабил Рим, что тот уже не смог выбраться из штопора. И если причиной тому была оспа, то у нас есть повод для радости, так как сегодня эта болезнь побеждена. Добиться этого позволила всемирная программа по искоренению оспы, проведённая в 60-70-х годах прошлого века. Юстиниан был не первым императором, в чьи владения вторглась страшная болезнь. Нечто подобное произошло и при Марке Аврелии Антонине.В 165 году римские легионы, возвращавшиеся из Месопотамии, доставили на родину не только военные трофеи, но и патоген, который вызвал эпидемию, вошедшую в историю как "Антонинова чума".Греческий врач Гален, описавший её симптомы, указал лихорадку, кровянистый стул, пузырчатую сыпь и кожные гнойники. Пандемия распространилась на некоторые части Европы, Азии и Северной Африки, убив в конечном итоге до 10 миллионов человек.Считается, что уровень смертности в рядах римской армии составил не менее 15%. Некоторые историки утверждают, что за этим бедствием последовал сильнейший экономический упадок.Весь этот комплекс факторов, возможно, настолько ослабил Рим, что тот уже не смог выбраться из штопора. И если причиной тому была оспа, то у нас есть повод для радости, так как сегодня эта болезнь побеждена. Добиться этого позволила всемирная программа по искоренению оспы, проведённая в 60-70-х годах прошлого века.

6. Холера



Все пандемии распространялись из долины Ганга. Распространению способствовали жара, загрязнение вод и массовое скопление людей у рек.



Учёные выделяют семь пандемий холеры. В некоторых странах вспышки холеры происходят до сих пор.



Один из последних на данный момент случаев эпидемии холеры начался (и продолжается) на Гаити в 2010 году. Всего были заражены более 800 000 человек.



В пиковые периоды за день заболевали до 200 человек. В стране живут 9,8 миллиона человек, то есть холера затронула почти 10% населения.



Считают, что начало эпидемии положили непальские миротворцы, которые занесли холеру в одну из главных рек страны. Холера известна человечеству ещё со времён «отца медицины» Гиппократа, умершего между 377 и 356 годами до нашей эры. Он описывал болезнь задолго до первой пандемии, начавшейся в 1816 году.Все пандемии распространялись из долины Ганга. Распространению способствовали жара, загрязнение вод и массовое скопление людей у рек.Учёные выделяют семь пандемий холеры. В некоторых странах вспышки холеры происходят до сих пор.Один из последних на данный момент случаев эпидемии холеры начался (и продолжается) на Гаити в 2010 году. Всего были заражены более 800 000 человек.В пиковые периоды за день заболевали до 200 человек. В стране живут 9,8 миллиона человек, то есть холера затронула почти 10% населения.Считают, что начало эпидемии положили непальские миротворцы, которые занесли холеру в одну из главных рек страны.