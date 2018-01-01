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      К 2035 году сжиженный газ станет основным грузом на СМП

      08:52Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". К этому сроку производство СПГ в Арктике достигнет 120 млн тонн.

      Как следует из проекта Стратегии развития Арктики, к 2035 г. на долю СПГ будет приходиться 80% от всех грузоперевозок по Северному морскому пути. С документом, подготовленным Минвостокразвития, ознакомились "Ведомости", его достоверность подтвердили три источника издания, в том числе - два федеральных чиновника.

      "В 2018 г. перевозки грузов по Северному морскому пути составили 20,2 млн т, в 2024 г. должны вырасти до 80 млн т, в 2030 г. – до 120 млн т и к 2035 г. – до 160 млн т, причем транзитные грузы вырастут с 0,49 млн до 10 млн т", - отмечает издание.

      В 2018 г. производство СПГ в Арктике составило 10,6 млн тонн. Согласно стратегии к 2024 г. показатель вырастет до 46,7 млн тонн, к 2030 г. - до 73,5 млн тонн, а в 2035 г. составит 120 млн тонн. СПГ транспортируется морским путем, так что к концу действия программы на его долю придется 80% от российских грузов, транспортируемых по СМП.

      Получается, что в большей степени развитие морского пути будет зависеть от добычи и переработки газа. В меньшей степени на процесс повлияет нефтяная добыча. При этом разработчики стратегии прогнозируют рост доли углеводородов, добытых в Арктике, в общей российской добыче. Так, в 2018 г. в регионе было добыто 82,7% от общероссийской добычи газа (или 606 млрд куб. м). Исходя же из прогноза в "Энергостратегии России" к 2035 г. этот показатель должен вырасти до 92% в 2035 г. (или 782–850 млрд куб. м).

      На данный момент в Арктике работает только "Ямал СПГ" "НОВАТЭКа". Как ранее сообщал наш портал, в первом полугодии компания планирует запустить четвертую линию завода. "Выходим на более 19,5 млн тонн производства СПГ по "Ямал СПГ", - заявил глава компании Леонид Михельсон.

      Кроме того, "НОВАТЭК" уже реализует второй проект "Арктик СПГ-2", который будет запускаться тремя очередями - с 2023-2025 гг. Михельсон также говорил о планах построить "Обский СПГ" (5 млн т, запуск в 2022–2023 гг.). А в более отдаленной перспективе рассматривается новый проект "Арктик СПГ-1" (19 млн т в год). Для него уже формируется ресурсная база, однако сроки реализации пока не называются.

      Действующая стратегия "НОВАТЭКа" предполагает рост производства СПГ до 57 млн тонн в год, однако сам Михельсон отмечал, что планку могут поднять до 65-75 млн тонн.

      Крупнейшими игроками в нефтедобычи в Арктическом регионе выступают "Газпром нефть" и "Роснефть". В 2018 г. на нефтяные месторождения в Арктике пришлось 17,3% от общей добычи в России - чуть более 96 млн тонн. К 2035 г. показатель должен вырасти до 25% (123-138 млн тонн).

      "Реализация стратегии должна, помимо прочего, стимулировать разработку новых нефтегазовых провинций, глубокую переработку нефти и производство сжиженного природного газа, говорится в документе. Для этого предлагается расширять производство на имеющихся и строящихся СПГ, осваивать газовые и нефтяные месторождения и развивать газо- и нефтепроводы, а также развивать нефтегазовый сервис, создавая для этого промышленные центры в населенных пунктах Арктики", - отмечает издание.

      При этом, как заметили опрошенные газетой эксперты, СПГ-предприятия "НОВАТЭКа" и "Восток ойла" могут привлекать в том числе иностранных инвесторов, однако из рентабельность будет зависеть от налоговых послаблений.

      При этом есть опасность снижения цен из-за лавинообразного роста производства СПГ. Сейчас в мире уже наблюдается переизбыток предложения. Однако, по словам консультанта Vygon Consulting Екатерины Колбиковой, с 2021 по 2023 гг. ожидается снижение активности вводов новых проектов. Следующий пик придется на 2024-2025 гг., а затем, по завершении "основных строек", ценовой климат может улучшиться, отмечает эксперт.

      Рубрики: Энергетика, Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Роснефть, СПГ, СМП, грузооборот, Газпром нефть, НОВАТЭК

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