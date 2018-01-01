ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Кто и зачем покупает облигации с отрицательными ставками?

      09:38Распечатать

      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Огромная часть долгового рынка Европы имеет отрицательные ставки. Тем не менее эти бумаги все еще являются привлекательными для глобальных инвесторов.

      Президент Дональд Трамп во время визита в Европу на этой неделе выразил удивление, что кто-то покупает европейские облигации с отрицательной доходностью. Он удивился бы еще больше, узнав, что заметная часть этих бумаг оседает на пенсионных счетах США, пишет Bloomberg.

      "Я хочу знать, кто эти люди, - сказал Трамп среду в интервью CNBC в швейцарском Давосе, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме. - Кто эти люди, которые покупают такие бумаги? Они инвестируют в Германию, а в итоге остаются с меньшим количеством денег".

      Для начала тремя крупнейшими держателями бондов Германии с погашением в августе 2029 г. являются BlackRock Inc., Capital Group и Vanguard Group Inc., которые входят в число ведущих управляющих компаний США, свидетельствуют данные, проанализированные агентством Bloomberg.

      Доходность немецких бумаг составляет минус 0,30%, и большая часть выпуска находится в фондах этих фирм, которые формируют основные компоненты целевых портфелей пенсионных накоплений.

      Фонд Vanguard Total International Bond Index, на конец года управлявший активами примерно на $140 млрд, имел в своем портфеле $900 млн этих бумаг.

      Более того, биржевой вариант этого паевого фонда, который отражает его структуру, в прошлом году зафиксировал рекордно высокий приток средств - около $11 млрд.

      Ставки ниже нуля необязательно означают отрицательную доходность. Если спрос на бумаги приводит к их удорожанию, одновременно опуская ставки еще глубже в отрицательную зону, инвесторы получают прибыль от роста рыночной стоимости бумаг.

      Некоторые американские инвесторы также покупают иностранные облигации, хеджируя их, например, с помощью свопов, чтобы устранить курсовые риски.

      Фонд Vanguard в прошлом году принес отдачу 8,3%, опередив почти 60% своих конкурентов.

      Так зачем же фонды покупают такие бумаги? Очевидно, операции совершаются в расчете на дальнейшее смягчение политики ЦБ, что приведет к удорожанию этих бумаг. Кроме того, судя по всему, инвесторы не ожидают распродаж на этом рынке.

      К тому же не стоит забывать, что отрицательные ставки в Европе существуют уже достаточно давно и инвесторы привыкли работать на таком рынке.

      С другой стороны, американским инвесторам, конечно, было бы выгоднее вкладывать в долговые бумаги в своей стране, ведь ставка там положительная, да и потенциал рост стоимости трежерис также есть.

      Рубрики: Облигации

      Метки: облигации, долговой рынок, отрицательные ставки, доходности, nirp

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить