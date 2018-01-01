Кто и зачем покупает облигации с отрицательными ставками?

Огромная часть долгового рынка Европы имеет отрицательные ставки. Тем не менее эти бумаги все еще являются привлекательными для глобальных инвесторов.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Президент Дональд Трамп во время визита в Европу на этой неделе выразил удивление, что кто-то покупает европейские облигации с отрицательной доходностью. Он удивился бы еще больше, узнав, что заметная часть этих бумаг оседает на пенсионных счетах США, пишет Bloomberg."Я хочу знать, кто эти люди, - сказал Трамп среду в интервью CNBC в швейцарском Давосе, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме. - Кто эти люди, которые покупают такие бумаги? Они инвестируют в Германию, а в итоге остаются с меньшим количеством денег".Для начала тремя крупнейшими держателями бондов Германии с погашением в августе 2029 г. являются BlackRock Inc., Capital Group и Vanguard Group Inc., которые входят в число ведущих управляющих компаний США, свидетельствуют данные, проанализированные агентством Bloomberg.Доходность немецких бумаг составляет минус 0,30%, и большая часть выпуска находится в фондах этих фирм, которые формируют основные компоненты целевых портфелей пенсионных накоплений.Фонд Vanguard Total International Bond Index, на конец года управлявший активами примерно на $140 млрд, имел в своем портфеле $900 млн этих бумаг.Более того, биржевой вариант этого паевого фонда, который отражает его структуру, в прошлом году зафиксировал рекордно высокий приток средств - около $11 млрд.Ставки ниже нуля необязательно означают отрицательную доходность. Если спрос на бумаги приводит к их удорожанию, одновременно опуская ставки еще глубже в отрицательную зону, инвесторы получают прибыль от роста рыночной стоимости бумаг.Некоторые американские инвесторы также покупают иностранные облигации, хеджируя их, например, с помощью свопов, чтобы устранить курсовые риски.Фонд Vanguard в прошлом году принес отдачу 8,3%, опередив почти 60% своих конкурентов.Так зачем же фонды покупают такие бумаги? Очевидно, операции совершаются в расчете на дальнейшее смягчение политики ЦБ, что приведет к удорожанию этих бумаг. Кроме того, судя по всему, инвесторы не ожидают распродаж на этом рынке.К тому же не стоит забывать, что отрицательные ставки в Европе существуют уже достаточно давно и инвесторы привыкли работать на таком рынке.С другой стороны, американским инвесторам, конечно, было бы выгоднее вкладывать в долговые бумаги в своей стране, ведь ставка там положительная, да и потенциал рост стоимости трежерис также есть.