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      Обзор рынка: приостановка продаж

      09:10Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". В четверг рынок в целом оставался под давлением опасений, вызванных вспышкой вируса в Китае. Слабее рынка выглядел нефтегазовый сектор на фоне заметной коррекции вниз по мировым ценам на нефть. "Газпром" (GAZP) подешевел на 3,5%: по некоторым оценкам, компания может сократить экспорт природного газа в текущем месяце. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (SNGS) подешевели на 3,4%, "Башнефти" (BANE) и "Татнефти" (TATN) – на 2,2%. Между тем ожидания пересмотра практики дивидендных выплат стали основанием для роста по бумагам АФК "Система" (AFKS, +4,9%) и "НОВАТЭКа" (NVTK, +1,3%).

      Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное изменение цен. Обыкновенные акции "Аптечной сети 36,6" (APTK) подорожали на 7,2%, "РусГидро" (HYDR) – на 3,7%, в то время как "Электроцинк" (ELTZ) подешевел на 8,3%, "Саратовский НПЗ" (KRKN) – на 7,7%.

      Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские находятся в небольшом плюсе (в Китае и Корее торги сегодня не проводятся по случаю лунного Нового года).

      В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1600 пунктов по индексу РТС. Первая волна продаж, связанных с китайским вирусом, по всей вероятности, исчерпана, но ситуация остается слишком неопределенной, чтобы говорить об окончательном восстановлении восходящего тренда на рынках акций. В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по деловой активности в странах еврозоны и США (индексы PMI). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар/рубль, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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