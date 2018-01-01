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      Китай поддержал предложение Путина о проведении встречи глав пяти стран-членов Совбеза ООН

      09:56Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Китай поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении в 2020 г. встречи глав стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

      "Растет нестабильность и неопределенность в международных вопросах, а мультилатерализм и роль Организации Объединенных Наций сталкиваются с очевидными вызовами. Китайская сторона поддерживает предложение России о проведении встречи на высшем уровне государств - постоянных членов СБ ООН и готова поддерживать связь и согласовывать свои действия с Россией и другими постоянными членами Совбеза", - отметила Хуа, сообщает ТАСС.

      Выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, Путин предложил провести в 2020 г. встречу глав России, Китая, США, Франции и Британии по мировым проблемам. По мнению Путина, страны-основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира.

      Путин считает, что встречу можно провести в любой точке мира, где это удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить соответствующие послания главам "пятерки". Путин считает важным и символичным проведение встречи в 2020 г., когда в мире отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны и основания ООН.

      Рубрики: Президент, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, ООН, Франция, Владимир Путин

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