ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере

опубликовало архивные данные ЦРУоб "агенте Гитлера" Бандере, которые собирались после Второй мировой войны.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях."30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.Автор отмечает, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно закону "О разоблачении нацистских военных преступников".Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 г.Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии, сообщает РИА "Новости". Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период "холодной войны" украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 г. в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 г. на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.