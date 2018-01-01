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      ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере

      09:40Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере, которые собирались после Второй мировой войны.

      Публикация называется "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.

      "30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.

      Автор отмечает, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.

      Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно закону "О разоблачении нацистских военных преступников".

      Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 г.

      Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.

      После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии, сообщает РИА "Новости". Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период "холодной войны" украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.

      Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 г. в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 г. на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: ЦРУ, Степан Бандера

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