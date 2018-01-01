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      Орешкин и Мединский назначены помощниками президента, Козак - замглавы администрации президента

      10:43Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Президент Владимир Путин подписал указы о назначении бывшего главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего главы Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен замглавы администрации президента.

      Максим Орешкин

      Указы размещены на портале правовой информации. "Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации. Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации", - гласят указы. "Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - отмечено в другом указе.

      Владимир Мединский

      Козак стал одним из трех заместителей руководителя администрации (АП) президента. Соответствующее изменение Путин утвердил еще одним указом, постановив, что руководитель АП имеет теперь не два, а три заместителя. Эти должности, помимо Козака, занимают Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.

      Кроме того, в АП есть два первых заместителя руководителя (Алексей Громов и Сергей Кириенко).

      Дмитрий Козак

      . Должность заместителя руководителя - пресс-секретаря президента занимает Дмитрий Песков.

      Рубрики: Президент

      Метки: Дмитрий Песков, Максим Орешкин, Владимир Мединский, Дмитрий Козак, администрация президента

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