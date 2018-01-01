Орешкин и Мединский назначены помощниками президента, Козак - замглавы администрации президента

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении бывшего главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего главы Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента. Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен замглавы администрации президента.

Максим Орешкин

Владимир Мединский

Дмитрий Козак

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".Указы размещены на портале правовой информации. "Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации. Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации", - гласят указы. "Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - отмечено в другом указе.Козак стал одним из трех заместителей руководителя администрации (АП) президента. Соответствующее изменение Путин утвердил еще одним указом, постановив, что руководитель АП имеет теперь не два, а три заместителя. Эти должности, помимо Козака, занимают Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.Кроме того, в АП есть два первых заместителя руководителя (Алексей Громов и Сергей Кириенко).. Должность заместителя руководителя - пресс-секретаря президента занимает Дмитрий Песков.