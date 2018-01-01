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      ЦБ отозвал лицензию у "Нижневолжского коммерческого банка"

      10:43Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Банк России с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нижневолжского коммерческого банка" (АО "НВКбанк", город Саратов), сообщает пресс-служба регулятора.

      ТАСС

      По величине активов организация занимала 179-е место в российской банковской системе.

      Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что "НВКбанк":

      - систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение; отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков;

      - нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

      Более 65% кредитного портфеля "НВКбанка" составляли проблемные ссуды. Основным источником фондирования данной деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% привлеченных банком средств). Банк России неоднократно направлял в адрес "НВКбанка" предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

      "НВКбанк" разработал план восстановления финансовой устойчивости, основные мероприятия которого признаны надзорным органом нереальными к исполнению.

      В "НВКбанк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

      Информация для вкладчиков: "НВКбанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, отзыв лицензии

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