ЦБ отозвал лицензию у "Нижневолжского коммерческого банка"

Банк России с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нижневолжского коммерческого банка" (АО "НВКбанк", город Саратов), сообщает пресс-служба регулятора.

ТАСС

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".По величине активов организация занимала 179-е место в российской банковской системе.Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что "НВКбанк":- систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение; отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков;- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.Более 65% кредитного портфеля "НВКбанка" составляли проблемные ссуды. Основным источником фондирования данной деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% привлеченных банком средств). Банк России неоднократно направлял в адрес "НВКбанка" предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)."НВКбанк" разработал план восстановления финансовой устойчивости, основные мероприятия которого признаны надзорным органом нереальными к исполнению.В "НВКбанк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.Информация для вкладчиков: "НВКбанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).