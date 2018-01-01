Германия не будет брать в управление "Железные дороги Украины"

Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn будет консультировать АО "Укрзализныця" ("Железные дороги Украины"), а не управлять им, сообщила немецкая компания.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика"."DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе Deutsche Bahn, который цитирует DW.Именно об этом говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, отмечает Deutsche Bahn.Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении Украины отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление АО "Укрзализныця" на 10 лет.Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця".Как подчеркнул Гончарук, меморандум "не о приватизации и не о концессии, но о стратегическом партнерстве". Он также сказал, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге и реализации ее логистического потенциала.При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в "Твиттер" Гончарук написал, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.Согласно тексту меморандума стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены, сообщил "Интерфакс".Помимо этого, Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложений о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.