Российское бортовое оборудование для МС-21 создадут до конца 2023 года

Отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для нового российского самолета МС-21 должен быть создан до конца 2023 г. согласно документации для участников открытого конкурса.

Москва, 24 января - "Вести.Экономика".В настоящее время основу бортового электронного оборудования МС-21 составляют системы французской компании Thales и американских Honeywell и Rockwell Collins. В проекте приложения к договору для разработчиков сказано, что создание БРЭО, испытания на земле и в составе борта, а также получение сертификата типа должны быть завершены в IV квартале 2023 г.В документации уточняется, что сроки работ "могут быть уточнены с учетом сроков завершения работ по разработке БРЭО в рамках базового сертификата типа самолета МС-21, а также с учетом готовности и соответствия российских комплектующих изделий БРЭО техническим требованиям".В корпорации "Иркут", являющейся разработчиком данного воздушного судна, РИА "Новости" подтвердили, что такие работы будут проведены, но отметили, что "в настоящее время еще идут конкурсные процедуры".МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 г. Завершение сертификации запланировано на 2020 г., запуск серийного производства – на 2021 г. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".