ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Российское бортовое оборудование для МС-21 создадут до конца 2023 года

      12:27Распечатать
      Москва, 24 января - "Вести.Экономика". Отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для нового российского самолета МС-21 должен быть создан до конца 2023 г. согласно документации для участников открытого конкурса.

      В настоящее время основу бортового электронного оборудования МС-21 составляют системы французской компании Thales и американских Honeywell и Rockwell Collins. В проекте приложения к договору для разработчиков сказано, что создание БРЭО, испытания на земле и в составе борта, а также получение сертификата типа должны быть завершены в IV квартале 2023 г.

      В документации уточняется, что сроки работ "могут быть уточнены с учетом сроков завершения работ по разработке БРЭО в рамках базового сертификата типа самолета МС-21, а также с учетом готовности и соответствия российских комплектующих изделий БРЭО техническим требованиям".

      В корпорации "Иркут", являющейся разработчиком данного воздушного судна, РИА "Новости" подтвердили, что такие работы будут проведены, но отметили, что "в настоящее время еще идут конкурсные процедуры".

      МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 г. Завершение сертификации запланировано на 2020 г., запуск серийного производства – на 2021 г. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: МС-21, авиапром, экономика РФ

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить